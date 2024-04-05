НАТО открестилось от намерения Румынии вторгнуться в Молдову

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, что член Североатлантического альянса предпринимает на национальном уровне – это его решение.

Так в интервью молдавскому изданию Ziarul de Garda заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, экс-министр иностранных дел Румынии и бывший председатель румынского Сената, прокомментировал законодательную инициативу своего государства, которая позволит «осуществлять защиту румынских граждан за пределами страны».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Законы, принимаемые национальными парламентами стран-членов, являются суверенным делом этих парламентов. Когда дело касается НАТО, очевидно, что применяются правила НАТО. Надо очень четко сказать: то, что решает государство – член альянса на национальном уровне – это его решение. Это не означает, что весь Альянс автоматически подпадает под эту логику», – отметил Джоанэ.

По его словам, логика НАТО предельно ясна.

«Это оборонительный альянс, мы защищаем нашу территорию и население и стараемся поддерживать наших партнеров настолько, насколько можем, при полном соблюдении международного права», – подчеркнул он.

Он добавил:

«В случае с Республикой Молдова основополагающим является конституционный нейтралитет, которым это государство обладает».

Напомним, что значительное число граждан Молдовы, включая высшее руковдство страны, имеет румынское гражданство.