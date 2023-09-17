НАТО вступит в войну с РФ после поражения Украины – вице-президент США при Трампе

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Прямой национальный интерес США и других стран Запада состоит в том, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте с РФ. В ином случае, пройдёт совсем немного времени, и воевать с Россией уже придётся блоку НАТО.

Об этом заявил Майк Пенс, бывший вице-президент США при Дональде Трампе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пенса, следующими после Украины станут Эстония, Латвия, Литва и Польша или кто-то другой.

«Я считаю, что наш национальный интерес там в следующем. Я убежден, что если украинские военные не остановят и не отразят это российское вторжение, пройдет не так уж много времени, прежде чем российская армия пересечет границу, за которую нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется пойти и сражаться в соответствии с нашим договором НАТО. Я действительно уверен в этом. Будь то Эстония, Латвия, Литва, Польша, я не знаю», – сказал экс-вице-президент США.