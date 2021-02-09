Навальнистов нужно искоренять как фашистов – сенатор РФ

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Российское государство должно уметь себя защищать, а потому необходимо пресекать движения, способствующее забвению общих святынь, а также заниматься патриотическим воспитанием молодёжи.

Об этом на пресс-конференции заявил первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вспоминаю слова, сказанные Сталиным на одной из последних конференций в 1945 году в Ялте. Он говорил: сегодня мы собрались – США, Великобритания, СССР – чтобы обеспечить мир минимум на 20 лет, пока мы живы, мы не допустим войны. А потом? Нам удалось сохранить мир в Европе почти 75 лет, но я думаю, что эти слова очень актуальны теперь.

Нам нельзя расслабляться, иначе те силы, которые оказались живучие, даже те события, которые произошли 23 и 31 января, говорят о том, что эти силы живучие, потому с этим надо бороться, появляются «навальнята», которые забывают, что их деды воевали с фашизмом.

И это не только в нашей стране – и в Белоруссии, и в других странах-победительницах. Потому эту тему надо всегда держать под пристальным вниманием, она требует постоянного неусыпного внимания со стороны власти. Власть должна уметь себя защищать», – заявил Джабаров.

В то же время он отметил и позитивную составляющую.

«Бессмертный полк» – это инициатива, поддержанная не только в России и странах бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье. В 2019 году более миллиона человек приняли участие. В прошлом году, в Год Победы, люди не могли выходить на улицы, были в режиме видеосвязи – три миллиона человек, причём, инициатива шла от наших соотечественников.

Для сравнения, обратите внимание, когда показывали некоторые каналы, как выступали в поддержку «навальнят» в других странах, там по два-три человека выходило, и как выходят в поддержку Великой Победы наши соотечественники за рубежом», – рассказал сенатор.

Из вышесказанного он сделал вывод, что в школах и институтах нужно вводить патриотическое воспитание.

«В нашем детстве учились в организациях наподобие Комсомола – великолепная была школа, пионерская организация, а они сейчас учатся в социальных сетях, во всевозможных переписках – люди живут в виртуальном мире», – отметил Владимир Джабаров.