Навальнисты признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами задолго до начала СВО

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Сторонники блогера-уголовника Алексея Навального принимали участие в DDoS-атаке украинских спецслужб на кол-центр «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным «в феврале».

Об этом в интервью иноагенту Ирине Шихман заявил подельник Навального иноагент Леонид Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу сказать, что мы добились грандиозных успехов. Но у нас около 1,5 тыс людей из тех, которые зарегистрировались в сети штабов, отметили, что они готовы делать что-то айтишное. И когда была путинская «прямая линия» в феврале, мы скоординировались с украинской кибер-армией и совместно устроили большую DDoS-атаку наших айтишников. И достаточно было ресурсов, чтобы на двух федеральных каналах полностью повалить трансляцию», – сказал Волков.

Он рассуждает об успехах своей экстремистской организации сейчас, когда он, как и другие подельники Навального находится в эмиграции. Однако «прямая линия» президента РФ уже два года не проводится. DDoS-атаки на кол-центры прямых линии были зафиксированы в 2019 и 2021 году оба раза в июне. Трансляция тогда не прерывалась, но не удавалось какое-то время установить видеосвязь, например, с Кузбассом, чтобы люди задали вопрос. Таким образом, Волков признается в сотрудничестве со спецслужбами Украины еще задолго до начала СВО, против которой выступают навальнисты.

В то же время, он горячо отрицает причастность своей организации к убийству военкора Владлена Татарского в апреле в Санкт-Петербурге. Известно, что террористка Дарья Трепова была сторонницей Навального. Волкову почему-то кажется нелогичным, что в числе организаторов преступления следствие называет и украинские спецслужбы, и экстремистскую ФБК.