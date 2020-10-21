21.10.2020, Москва, Андрей Соколов
 
Политика, Россия, Сюжет дня
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Навальный и Соболь способны превратить Россию в загаженный зверинец, уверен Пригожин


Если скандально известный блогер Алексей Навальный и его соратники вроде Любови Соболь получат места в Государственной думе, они превратят Россию в зверинец.

Такое предупреждение петербургского предпринимателя Евгения Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд».

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Накануне Любовь Соболь, планирующая в 2021 году выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пожаловалась, что Евгений Пригожин якобы пытается помешать ей занять заветный пост. Также юрист ФБК (признан в РФ иноагентом) заявила, что петербургский предприниматель противодействует ей, чтобы оказать услугу Владимиру Путину и президентской администрации.

Евгений Пригожин пояснил, почему Любовь Соболь неправа и распространяет недостоверные данные. Бизнесмен подчеркнул, что, борясь с Навальным, Соболь и подобными персонами, он оказывает услугу отнюдь не президенту и его администрации, а России в целом и всему русскому народу.

Пригожин также рассказал, какое будущее ждёт РФ, если к власти придут сотрудники ФБК и им подобные. Он выразил уверенность в том, что, если Соболь с Навальным попадут в Госдуму, Россия превратиться в настоящий зверинец, где под каждым кустом будет «навалена куча».

Евгений Пригожин ранее подал в суд иск против Алексея Навального и Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он потребовал компенсировать причинённый ему моральный ущерб. Создатель ФБК и его сторонники в одном из своих «расследований» распространили клеветническую информацию о Пригожине. За это он планирует отсудить у Соболь с Навальным 10 миллионов рублей.


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