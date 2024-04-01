Украина нужна США, чтобы отмывать деньги для избирательной кампании демократов. Объемы контрабанды через Одессу даже представить себе сложно.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» кандидат исторических наук, доцент Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это история не столько про оружие Украине, с точки зрения американской политики, сколько про отмывание денег для американского политикума, который может их использовать для косвенного подкупа избирателей, через размещение каких-то программ, так и через отмывание в структурах власти Украины, чтобы после вернуть для нужд Демпартии. Выборы, торопятся сейчас, для выборов нужен кэш. Поэтому Украина просто как машинка отмывательная. И, безусловно, товарищ Зеленский сейчас может на эту тему работать, потому что серьёзные ставки на этих выборах», – подчеркнул он.

Зеленский использует риторику Холодной войны: «дайте нам немедленно оружие, а то эти проклятые русские будут скоро у Ла-Манша». До этого ее использовала фашистская Германия, которая тоже себя позиционировала «единственным заслоном от этой азиатчины» всех нынешних «садов европейской цивилизации». Причем в случае с Украиной заслон одновременно работает «черной дырой».



«Через Одессу, условно, можно провезти тонну фентанила, там ее обналичить, кэш выдать через несколько прокладок за поставки вооружения и технологий, закинуть обратно в штаты и потратить на то, что нужно. А фентанил продать где-нибудь у этих дурачков восточноевропейских, а может и западных. Вы не представляете, насколько эти люди циничны.

Мы просто рассуждаем сейчас о каких-то стационарных политических игроках, а они ворочают странами. Что такое Косово? Это просто одна «чёрная дыра», в которой отмывалось вообще всё. И вот сейчас такая же дыра Украина. В этом весь ужас ситуации. А всё остальное – это уже просто внешняя обёртка, включая даже вооружение. Триллионы долларов сейчас крутятся, заработанные нечестным бизнесом», – подытожил эксперт.