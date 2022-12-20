Не бойтесь выглядеть смешными. Чему стоит поучиться у пропаганды на Украине

Прочитал в ленте о том, что во Львове святой Мыколай приехал поздравлять местных детишек в свой именной праздник на БТРе.

«А на чем еще доложен приезжать персонаж, чтобы продемонстрировать, что добро лучше нести оружием? Детки вырастут и будут знать, что добро – это когда ты вооружен и очень опасен», – саркастично комментирует блогер, репостнувший у себя эту украинскую новость.

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В том же Львове, как следует из местных новостей, церковный хор непризнанной русским и большей частью мирового Православия «ПЦУ» на Рождество вместо рождественских колядок спел перед памятником лидеру украинских националистов всем известную песню «Батько наш Бандера».

Одновременно в российских соцсетях вспыхнул и быстро погас мини-скандал вокруг угарно-патриотической песенки про «Сарматушек», летящих с боевым заданием в «Штатушки» и не знающих на своем пути никаких преград. Авторством песни похвалился экс-глава Роскосмоса Рогозин, за что тут же был атакован армией бесчисленных обладателей утонченного художественного вкуса, дружно затюкавших поэта-любителя и назвавших его стихи «пошлостью», «убожеством» и китчем, в результате чего сам автор соответствующий пост на своей странице от греха подальше потер.

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Параллельно в сетях продолжается вызванный людоедской цитатой из интервью западным СМИ главкома ВСУ Залужного про «убивать русских» ожесточенный спор добрых русских людей на тему «все ли обитатели Салорейха нам враги, и как отличить дружественного нам украинца от злобного бандеровца». Некие анонимные пиарщики из российской глубинки родили свой вариант теста на эту тему, предложив выявлять потенциальных шпионов среди не умеющих правильно произносить слова «Башкортостан» и «Сыктывкар».

А неторопливый СК РФ наконец-то выяснил, что в возмутивших высокоморальную общественность словах экс-ведущего RT Антона Красовского про абстрактных «украинских детей» нет состава вменявшегося ему в вину преступления. В итоге, как говорится, справедливость восторжествовала, но осадочек остался. А у России – минус один эффективный пропагандист в эфире.

На первый взгляд все перечисленные выше инфоповоды – из разряда «мусорных» тем, достойных разве что издания «Панорама». А, между тем, жизнь, как всегда, сложнее и даже в этой куче инфонавоза можно обнаружить зерна истины.

Вот, скажем, в России любят много и обстоятельно жаловаться на ущербность и недостаточное проникновение в народную толщу собственной пропаганды, приводя в пример эффективности пропаганду украинскую. Мол, посмотрите, как ловко скирдуют содержимое мозгов посполитых супостаты вроде Арестовича и Ко.

А между тем секрет этой самой хваленой эффективности укропропаганды лежит на поверхности – он в ее тотальности. Украинские пропагандисты не брезгуют буквально ничем, во множестве случаев лепя те самые пули из дерьма, от которых негодующе воротят нос российские эстеты, требующие от своих Соловьевых и Скабеевых аналогичной украинской эффективности.

Пропагандируя войну и мобилизуя население терпеть ее тяготы и в ней участвовать, украинские СМИ не стесняются ставить на службу этой сверхцели любой треш. И поверьте, ТАМ никого не удивляют попы с кадилами, поющие панегирики Бандере или святой Мыколай на БТРе. Многократное повторение делает подобные вещи обыденностью, частью привычного людям ландшафта, а на упреки эстетов неизменно следует ответ: «Ну и что? Возможно, и перебор, зато искренне и патриотично».

В этой украинской системе координат отлично работают самые безумные «креативные идеи», кричалки, перформансы, беснования перед российскими посольствами и экзальтированные дамочки в окровавленных трусах. А такие «вегетарианские» вещи, как Дева Мария с гранатометом или младенец в пеленках цвета хаки не вызывают ничего кроме слез умиления. Да и в целом, в пропаганде много пафоса не бывает, и этот борщ трудно пересолить, особенно, если у потребителей этого меню нет другого выбора.

Не то в России. Тут любая попытка сотворить нечто структурно или по смыслу похожее моментально наталкивается на суровое осуждение со стороны разнообразных моралистов, и патриотические энтузиасты моментально сьеживаются, уползая обратно в защитную раковину.

Яркий пример: уж сколько раз твердили миру – с многочисленными примерами, фото- и видеосвидетельствами – о массовом вовлечении детей в милитаристскую пропаганду – начиная от малышни на выставках «трофейного российского оружия», заканчивая детскими лагерями «Азова» с уже вполне конкретной физ- и спецподготовкой и идеологической накачкой.

А теперь вспомните, с каким воем встречала российская публика малейшие попытки вовлечь собственную детвору в самый минимальный военно-исторический контекст, вроде совсем уж невинного переодевания малышни в красноармейские пилотки и гимнастерки времен ВОВ к Дню Победы.

«Это же ужас!», «Пропаганда войны!», «Пошлость!», «Шлак!» – эти и подобные им эпитеты неслись вслед такого рода прецедентам с самых разных площадок.

А ведь напомню – речь шла всего лишь о невинном косплее на уровне внешних символов. А представляете, какой была бы реакция «чистой публики» если бы дети играли – ну, допустим, в «вагнеровцев»? А ведь в условиях войны это нормальные игры. Ну не в бутылочку же им играть, в самом деле?

И, положа руку на сердце, главная проблема тех же рогозинских «Сарматушек» вовсе не в их низком художественном уровне (в песне про Бандеру этого уровня еще меньше). Проблема в том же, в чем и у всего остального политического дискурса современной России: перед нами слова, за которыми не следуют соответствующие дела.

Согласитесь, такого рода песни смотрелись бы совсем иначе на фоне не постоянных перемигиваний с западными киссинджерами на предмет возможных переговоров, а на фоне действительно летящих на Запад ракет.

В этом же еще один секрет полишинеля успешности украинской пропаганды. Их бравада не напускная. Они реально шаг за шагом отгрызают у России одну освобожденную территорию за другой, одну уступку за другой и не единожды на практике доказавшая свою успешность тактика придает весомости словам пропагандистов.

Так что свежие заявления Данилова о том, что до конца следующего года ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Крым – это повод не для хихиканья, а для серьезной работы над укреплением обороны, раз уж наступать пока не получается.

Чтобы грядущее наступление противника, о котором этот противник предупреждает заранее и открытым тестом, не стало для нас такой же неожиданностью, как наступление снегопада для киевской горадминистрации Кличко.

Что же до пропаганды, то, повторюсь, если нам и есть чему поучиться у украинцев, так это отсутствие ненужных рефлексий по поводу своих действий. Украинцы не боятся показаться смешными хоть бы и перед целым миром. Их девиз, который вполне мог бы стать и нашим девизом: «Делай что должно и будь что будет».

Там, где украинец действует, русский рефлексирует о том, «как слово наше отзовется». Это, может, и глубоко морально и правильно, но совсем не ведет к победе над противником, которому чужды подобные категории.