«Не будем пугать зрителей»: украинских беженцев из ЕС никто не вернёт – Романенко

Вадим Москаленко .  
21.09.2023 19:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Для решения своих демографических проблем европейские страны нуждаются в притоке сотен тысяч украинских беженцев ежегодно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для решения своих демографических проблем европейские страны нуждаются в притоке сотен тысяч украинских беженцев...

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«Были заявления, что в 2024 году отменят поддержку беженцев. Это не для того, чтобы вернуть украинских беженцев, никто сюда не вернётся, пока идёт война. Более того, за украинских беженцев активно борются Германия и другие страны Западной Европы.

Поэтому и поляки думают, как этих беженцев сохранить, и тоже много чего упрощают. А с другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы беженцы меньше сидели на социалке. У нас миллион беженцев в Польше, на них тратится пятьсот миллионов долларов, это пятьсот долларов на одного беженца. В год. Это небольшие деньги», – сказал Романенко.

Он добавил, что европейские государства с помощью украинцев будут решать свои демографические проблемы.

«Поэтому не волнуйтесь за украинских беженцев, никто их выгонять не будет. Полякам нужно четыреста тысяч человек в год, чтобы перекрывать свою демографическую яму.

Сколько нам нужно, мы говорить не будем, чтобы не пугать зрителей. Да и бессмысленно, у нас никто этим вопросом не задаётся», – подытожил политолог.

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