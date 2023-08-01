«Не хватает цензурных слов: Молдова вымирает под разговоры о вступлении в НАТО» – экс-президент Молдовы

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Не хватает цензурных слов, чтобы охарактеризовать то, что сейчас происходит. Такой хаос, такой беспредел, такая беспомощность тех, кто взял на себя ответственность за страну – ведут ее к катастрофе.

Об этом сказал экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин на заседании районного пленума ПКРМ в райцентре Калараш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмена молдавского языка, истории, отмена национальной принадлежности молдавского народа – всё это, по словам Воронина, доказывает, что «мы теряем страну».

«Все, что складывалось здесь веками, отметается в сторону, – отметил Воронин. – Остается лишь европейская интеграция, разговоры о НАТО, а главное – разговоры о Румынии. Дескать, единственный путь вырваться из этого болота – это объединится с Румынией и как можно скорее».

Экс-президент обратил внимание на то, что социальные вопросы заморожены, индексация пенсий не соответствует уровню инфляции, а, следовательно, нарушается Закон о пенсиях. Стремительными темпами идёт депопуляция страны. Люди бегут за границу, и это в основном молодёжь.

«Вскоре мы окажемся перед нонсенсом: страна есть, а населения нет. Работать в стране некому, да и работы нет… Образовательная система разрушена, медицина коррумпирована, судебная система прогнила. Это уже реальность», – грустно отметил Воронин, который сначала в 2009 году не смог найти в парламенте один голос для сохранения коммунистов у власти, а затем, в сентябре того же года, сдал без боя власть румыно-унионистам.

В Молдове наблюдается рекордная инфляция, которая за год превысила 30%. При этом правительство индексировало пенсии только на 15%. Более 88 тысяч человек покинули страну за два года. Колоссальные убытки несут молдавские аграрии, усугубляемые тем, что Молдова из солидарности с Украиной не отказалась от покупки украинского зерна, в отличие от многих стран Евросоюза.