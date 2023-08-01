«Не хватает цензурных слов: Молдова вымирает под разговоры о вступлении в НАТО» – экс-президент Молдовы

Алексей Логофет .  
01.08.2023 19:56
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 172
 
Дзен, Кризис, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Не хватает цензурных слов, чтобы охарактеризовать то, что сейчас происходит. Такой хаос, такой беспредел, такая беспомощность тех, кто взял на себя ответственность за страну – ведут ее к катастрофе.

Об этом сказал экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин на заседании районного пленума ПКРМ в райцентре Калараш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не хватает цензурных слов, чтобы охарактеризовать то, что сейчас происходит. Такой хаос, такой беспредел,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Отмена молдавского языка, истории, отмена национальной принадлежности молдавского народа – всё это, по словам Воронина, доказывает, что «мы теряем страну».

«Все, что складывалось здесь веками, отметается в сторону, – отметил Воронин. – Остается лишь европейская интеграция, разговоры о НАТО, а главное – разговоры о Румынии. Дескать, единственный путь вырваться из этого болота – это объединится с Румынией и как можно скорее».

Экс-президент обратил внимание на то, что социальные вопросы заморожены, индексация пенсий не соответствует уровню инфляции, а, следовательно, нарушается Закон о пенсиях. Стремительными темпами идёт депопуляция страны. Люди бегут за границу, и это в основном молодёжь.

«Вскоре мы окажемся перед нонсенсом: страна есть, а населения нет. Работать в стране некому, да и работы нет… Образовательная система разрушена, медицина коррумпирована, судебная система прогнила. Это уже реальность», – грустно отметил Воронин, который сначала в 2009 году не смог найти в парламенте один голос для сохранения коммунистов у власти, а затем, в сентябре того же года, сдал без боя власть румыно-унионистам.

В Молдове наблюдается рекордная инфляция, которая за год превысила 30%. При этом правительство индексировало пенсии только на 15%. Более 88 тысяч человек покинули страну за два года. Колоссальные убытки несут молдавские аграрии, усугубляемые тем, что Молдова из солидарности с Украиной не отказалась от покупки украинского зерна, в отличие от многих стран Евросоюза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть