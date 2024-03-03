Не митингуют с либералами, а едут вслед за мужьями в зону СВО: На Донбассе оседают «сентябристки»

Жены мобилизованных осенью 2022 года российских военных переезжают поближе к их местам службы и «оседают» на Донбассе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, переезжают при этом вместе с детьми, устраивают их в школы и детсады, а сами находят работу.

«Оказывается, есть такое явление, – я не знаю, как их назвать, – когда у нас, в сентябре мобилизация была объявлена, – «сентябристки». «Декабристки нашего века» – это жены, которые вслед за своими мобилизованными мужьями едут из своих насиженных мест в зону специальной военной операции, селятся там и живут.

Иногда их супругов отпускают в увольнение, и они видятся. Я встретился с несколькими такими семьями, которые приехали из Сибири: кто-то из Новокузнецка, кто-то из Омска, кто-то из Красноярского края, кто-то из Кемерово.

Это жены, которые решили, что они хотят быть ближе к своим вторым половинкам, и приехали в зону СВО, в Донецкую республику, один из городков, тыловой городок, но, тем не менее, там ПВО периодически работает, его слышно. И сняли жилье, живут новой такой жизнью. Кто-то устраивается на работу уже, с детьми приезжают – дети уже кто-то в детский сад ходит, кто-то ходит в школу.

То есть, это такой осознанный выбор. С ними беседуешь – кто-то считает этот переезд временным, кто-то уже планирует пустить корни», – заявил Коц.