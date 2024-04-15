«Не побеждать, а погибать»: украинцев гонят на штурм безоружными – Карасев

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Украинцы не хотят оказаться в рядах ВСУ, потому что прекрасно понимают, что их безоружными пошлют на штурм позиций российской армии.

Об этом в эфире канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо лукавить и приукрашивать – тактическая военная инициатива на стороне России. Учитывая, что пока нет оружия – нет автоматов, но авиационного прикрытия, бронетехники, снарядов, у мобилизованных возникает вопрос: «А куда меня посылают? И смогу ли я быть вооружённым?». Солдаты должны мобилизовываться для того, чтобы побеждать, а не погибать. Но учитывая ситуацию, которая сейчас в вооружении, у любого мобилизованного, которого могут выдернуть из семьи, у него вопрос: «Меня призывают побеждать, или погибать?» Для этого должно быть чёткое понимание, какие виды вооружения мы получим, и так далее», – сказал Карасев.

«Другое дело, когда вы идёте защищать территорию рядом. Но другое дело, когда вам говорят: «Наша задача в войне – освободить Крым и выйти на границы 1991 года. Или Донбасс освободить». Это другая цель, более дальняя. И все понимают, что военным путём решить её очень сложно. Значит, если вопрос нельзя решить военным путём, но мы идём наступать – то мы понимаем, что мы будем тратить [человеческий] ресурс. А цель? Мотивация должна быть», – добавил политолог.