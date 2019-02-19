Не пойман – не Шор: Почему в Молдове не стоит ждать победы наших

19.02.2019, Кишинев, Валентин Филиппов

24 февраля Молдавия выберет новый парламент. Готовому к сотрудничеству с Москвой президенту Игорю Додону крайне нужна победа партии социалистов – без лояльного парламентского большинства глава государства лишен реальных полномочий.

Однако прозападные силы вряд ли отдадут власть. На выборы запущены несколько проектов-спойлеров, которые отбирают голоса у социалистов, помогая западникам.

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В Кишинёве утверждают, что есть и фактор несогласованной игры пресловутых «башен Кремля», что увеличивает риск повторения украинских ошибок.

Впрочем, и прозападные силы в Молдове не монолитны – правящую Демпартию олигарха Влада Плахотнюка пытается потеснить проект Майи Санду – как и на Украине, конкуренты соревнуются за звание любимой марионетки Запада, обвиняя оппонентов в предательстве европейских идеалов.

О тарифной сетке на покупку депутатов в парламенте Молдовы, серых схемах молдавской политики и провалах избирательной кампании обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал кишинёвский политтехнолог Сергей Манастырлы.

Валентин Филиппов: Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как льётся вино, как жарится шашлык, и как происходят выборы в парламент Республики Молдова.

Сергей, какое из этих действий предпочитаете Вы?

Сергей Манастырлы: Ну, на моей памяти это самая глупая избирательная кампания. И я ждал от неё, что она будет интересной, потому что произошли изменения в избирательном законодательстве.

Введена смешанная избирательная система. Восемь округов, плюс три округа зарубежных. Ожидалось, что каждый округ станет местом проведения отдельной избирательной кампании. Но молдавские политические партии проявили натуральный инфантилизм. Они не стали размениваться по мелочам. Они вели просто такую большую кампанию – каждая на всю страну, в меру своих сил и представлений. И никто не использовал тех возможностей и того потенциала, которые представляют отдельные округа.

Валентин Филиппов: Воровать деньги, выделенные на избирательную кампанию, гораздо проще централизованно. Проводим кампанию централизованную, а мажоритарщикам просто продаём места. Это логично?

Сергей Манастырлы: Ну, это такой украинский опыт, и я бы не сказал, что он очень хорошо у нас прижился. Это первая за 20 лет кампания по смешанной системе.

Самый первый парламент в Молдове тоже выбирался по мажоритарной системе, и сразу после этого эту систему отменили. И я предполагаю, что после этих выборов все стороны останутся недовольны, и тоже эту систему отменят.

Потому, что даже те, кто её ввёл, они не смогли в полной мере реализовать потенциала, и это привело к дополнительным расходам. А к дополнительному прогрессу, к повышению политической культуры в регионах, к активизации и мобилизации элит в регионах это не привело.

Может это связано с тем, что страна такая маленькая, и элиты сконцентрированы в самом Кишинёве. Но я больше связываю с инфантилизмом политического класса, отсутствием опыта подобного рода работы у политических партий в стране.

Валентин Филиппов: Да, но опыт показывает, что депутатов, избранных по мажоритарным округам, гораздо проще потом перекупать в самом парламенте.

Сергей Манастырлы: Как сложилась правящая коалиция в уходящем составе парламента? Наблюдатели утверждали, что для формирования коалиции активно применяли и шантаж, и преследования через уголовные дела на родственников, и подкуп. И это происходило в парламенте, избранном по пропорциональной системе.

Из того, что мы наблюдали в Молдове, как формировались коалиции с 2010 года, а, в принципе, и до этого, не имеет значения, по какой системе избирается. Депутаты продаются и покупаются одинаково легко.

И я не думаю, что переход на смешанную систему как-то скажется на тарифной сетке депутатов. Цены на мандаты останутся примерно в том же уровне. Называли от 300 до 500 тысяч евро за мандат, и где-то так оно и будет стоить при формировании новой коалиции в новом парламенте.

Олигарха Влада Плахотнюка называют теневым хозяином Молдовы

Валентин Филиппов: На выборы в Молдавии идут партии противоположного толка – есть резко антироссийские, настроенные на Запад. Но есть силы, выступающие за участие в Евразийском союзе с Россией. Предстоит настоящая драка?

Сергей Манастырлы: Разумеется, есть партии так называемого левого спектра, есть правого спектра. Правого – это объединившиеся в электоральный блок «Акум» (переводится, как «Сейчас»). Это платформа «Достоинство и правда» возглавляемая Андреем Настасе, и партия «Пас» (переводится как «Шаг») Майи Санду. Они видят будущее Молдовы в дальнейшем сближении с Евросоюзом, в дальнейшем проведении реформ по европейским лекалам.

Валентин Филиппов: Но ведь прозападные силы обвиняются в том, что их правление привело к массовому закрытию школ и больниц в Молдове. Это европейские лекала?

Сергей Манастырлы: А мы тоже не знаем, по каким это лекалам. Тем не менее, школы были закрыты. И хотя правительство Румынии предоставляло сотни автобусов школьникам, чтоб они могли ездить в не закрытые ещё школы и там продолжать обучение, но, насколько я понимаю, далеко не все населённые пункты получили транспорт. Далеко не везде была решена проблема доставки школьников в учебные заведения. А закрытие школ, особенно в маленьких сёлах, в стране с таким уровнем миграции, как в Молдове, по сути, – это убийство села. И оно никак не вписывается в программу повышения грамотности населения. И ни в какую систему ценностей. Ни европейских, ни евразийских. Никаких.

Валентин Филиппов: Каковы шансы у этого правого блока?

Сергей Манастырлы: Видно, что люди, которые занимаются у них выборами, не учитывают нюансов. Они не понимают, что нужен индивидуальный подход на каждом округе. А у них всё проходит по шаблонному варианту. И всё без особых нововведений, хотя, казалось бы, есть румынский опыт, есть американский опыт, есть украинский опыт. Рядом Приднестровье, где выборы в Верховный Совет проходят по мажоритарной системе. Можно было у них поучиться. И специалистов в этой области хватает. Можно было нахвататься и провести хорошую кампанию.

Тем более, надо учитывать, что у них есть поддержка Запада. У этих правых блоков. У них есть поддержка западных лидеров. Еврочиновники с ними не брезгуют фотографироваться. Есть медийная поддержка. И есть поддержка части электората, который хочет на Запад, но устал от действующей власти.

Это огромный ресурс и большой потенциал. Но я бы не сказал, что они его в полной мере реализуют. И я бы не сказал, что власти им сильно мешают.

Тут, я думаю, больше связано с пассивностью Майи Санду, как политического лидера, которая вообще выдвинула свою кандидатуру по округу от диаспоры в США и Западной Европе. То есть, даже не по Молдове.

Майя Санду

Валентин Филиппов: Еще раз уточним. Прозападная Майя Санду – это один из лидеров нынешней власти?

Сергей Манастырлы: Не власти, а как бы, оппозиции. Такая парадоксальная ситуация в Молдове. Есть проевропейская власть, которая рвёт себе рубашку на груди, какая она проевропейская. Регулярно выдаёт ноты протеста Российской Федерации, высылает российских дипломатов, не даёт проехать в Приднестровье российским миротворцам, объявила Рогозина персоной нон-грата, и так далее.

И есть проевропейская оппозиция, которая поддерживает все эти антироссийские русофобские действия власти, но говорит: «они только маскируются под европейцев. Мы – настоящие европейцы. Голосуйте за нас».

Валентин Филиппов: Так. Уже интересно. Хорошо. А что у нас с левой стороны?

Сергей Манастырлы: Ой, а с левой стороны у нас разброд и шатания. Есть целый ряд политических формирований, которые достаточно активно участвуют в избирательной кампании.

Есть наиболее крупная сила, партия социалистов, которая декларативно объявляет себя единственной пророссийской партией, и надеется заручиться поддержкой всех тех избирателей, кто поддерживает сближение с Российской Федерацией.

Игорю Додону нужна победа социалистов

Но на этом же поле топчутся и другие партии. Есть откровенный спойлер, это партия Шора. Имени Илана Шора. Мэра Оргеева. Главного фигуранта дела о краже миллиарда из трёх молдавских банков. Миллиарда евро. Хотя сразу после того, как эта кража произошла, курс резко скакнул, и сейчас очень сложно сказать, сколько они в реальности вывели тогда денег из страны. Правда, он успел вовремя написать донос на экс-премьера Молдовы Влада Филата, и за это дело посадили того, а Шор успешно избрался мэром Оргеева.

И я согласен с теми наблюдателями, которые говорят, что это был такой эксперимент, попробовать человека с максимально убитой репутацией, загрязнённой громким преступлением, при наличии большой суммы денег ввести во власть и посмотреть, как будет реагировать избиратель. И поддержат ли такого человека.

Фигурант коррупционных скандалов Шор с супругой – певицей Жасмин

И вот у нас есть пример замечательный – председателя действующей партии власти Влада Плахотнюка. Демократической партии. Человека с очень неоднозначным прошлым и очень сомнительной репутацией. И его рейтинги по Молдавии ниже, чем даже у Шора. Хотя, казалось бы, куда уже ниже? Он в миллиарде участия официально не принимал. И демократы потому и разрешили Шору избираться, работать по Оргееву, чтобы пронаблюдать, насколько молдавский избиратель лоялен к такого рода персонажам.

Я не думаю, что у Шора большие шансы по общенациональному округу. Сейчас проходной барьер для партий подняли до 6%. Разве что ему и другим партиям удастся сформировать такой пул голосов….. 5,5% может взять партия Шора, 5,5% может взять партия коммунистов, 5,5% может взять «Наша партия» Ринато Усатого. Я перечисляю все эти левые формирования. В итоге получается больше 15-17% голосов левого электората. Пророссийского, скажем так. И эти голоса будут, по сути, отсечены от партии социалистов.

А впоследствии, согласно законодательству, они будут распределены равномерно между всеми победителями кампании. И это очень действенный сценарий, который позволит не дать партии социалистов получить большинство мандатов.

Коалиционное большинство – однозначно нет. Это 61 из 101. Однозначно не получат. И я очень сильно сомневаюсь, что они смогут взять 51 мандат.

Очень сильно сомневаюсь.

Валентин Филиппов: Это что? Ошибка технологов? Или естественный процесс? Или давление Запада? Почему так получается?

Ну, неужели, имея такую поддержку населения, нельзя было сформировать как-то технологично политическую силу, которая бы стала чемпионом?

Сергей Манастырлы: Тут можно всё названное тобою вместе объединить и добавить кучу других факторов, повлиявших на то, чтобы сформировалась такая картина, как сегодня.

И Запад не заинтересован в победе откровенно пророссийской партии на выборах в стране, которую Запад объявлял «примером истории успеха» среди стран «Восточного партнёрства».

И правящей Демпартии не выгодно делить с кем-либо ещё доступ к финансовым потокам и бюджету. Хотя, для них остаётся острым вопрос восстановления финансирования из Евросоюза, потому, что после отмены победы Андрея Настасе на выборах мэра Кишинёва, Европарламент остановил внешнее финансирование из европейских фондов.

Складывается целый спектр факторов. Тут, знаешь, и ошибки руководства партии социалистов, на самом деле, которые вместо выстраивания союзнических отношений, хотя бы дружественных, с другими партиями левого толка, предпочли делать весь акцент на себя, и тянули одеяло тоже на себя.

Это и ошибки тех, кто поддерживает партию социалистов извне.

И можно говорить о некотором вредительстве из рядов самой партии. Такая картина.

Очень эффективно власть работала, допустив к участию целый ряд политформирований. Да и запрещать не было оснований. Вот партии Усатого, Шора, партии коммунистов и другие партии.

Вот отметилась на выборах Партия регионов, возглавляемая Александром Калининым, который постоянно находится в Москве. Он считает себя лидером диаспоры молдаван в России. И партия отметилась только тем, что всю избирательную кампанию председатель партии запускал откровенные фейки относительно партии социалистов. И вот фейк о том, что Додону привезли 20 миллионов долларов на выборы на самолёте Газпрома.

Валентин Филиппов: И этот человек тупо сидит в Москве?

Сергей Манастырлы: Да. Но почему «тупо»? Он прекрасно сидит в Москве. Он отбивает деньги, которые потратил на покупку партии в своё время. Года три назад.

Валентин Филиппов: И топит в Молдавии пророссийские силы?

Сергей Манастырлы: Да.

Валентин Филиппов: И живёт в Москве?

Сергей Манастырлы: Живёт, работает, у него бизнес там. Прекрасно живёт и прекрасно работает. Это если мы будем говорить о том, как сильно Россия поддерживает партию социалистов. Ты же знаешь, что в самой России «башни Кремля» ещё не порешали до сих пор…

Валентин Филиппов: Они не только по Молдавии не порешали. Я в курсе.

Сергей Манастырлы: Я думаю, ты много можешь рассказать, сколько ошибок было на украинском направлении. И сейчас мы наблюдаем примерно то же самое на направлении молдавском.

Я, конечно, искренне надеюсь, что до гражданской войны не дойдёт. Да и нет предпосылок к этому. Потому, что власть не поменяется.

А позиции пророссийских сил будут, как я предполагаю, в очередной раз подорваны.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное тебе спасибо. Традиционный вопрос «будет ли майдан» – я задавать не буду.

Сергей Манастырлы: Майдана не будет.

Валентин Филиппов: Всё промайданили до нас.

Сергей Манастырлы: Да. Уже необходимости в майданах никакой нет. И наблюдая эти запуски и вбросы в российских СМИ, отчаянные попытки хоть как-то повлиять на ситуацию, когда все полимеры ….. потрачены….. и битва уже проиграна, это вызывает ощущение жалости по отношению к тем, кто пытается как-то из последних сил…

Ну, или, кому-то нужно срочно отчитаться о причинах поражения. И они скажут: «Зато майдана не допустили».

Валентин Филиппов: Ну, как-то так, да.

Сергей Манастырлы: Вот так.

Валентин Филиппов: Спасибо. Успокоил.