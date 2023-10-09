«Не позорьтесь, мы уже не ваши граждане» – мусульмане Крыма обратились к фейковому «муфтию» из Киева

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Киев может назначать любое количество фейковых «муфтиев Крыма», но все они не будут иметь авторитета. Мусульмане Новороссии сами определят, к какому духовному центру им присоединяться, благо их в России много.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша оценка изначально была дана, и она неизменна: не может быть два муфтия у одного народа на одной территории. Поэтому появление второго, третьего, пятого, десятого муфтиев не является легитимным. Мы не относимся к его словам, как к словам какого-то авторитета. И я не думаю, что кто-то из мусульман Крыма или вообще мусульман на земле будет всерьёз воспринимать эти заявления», – отметил он, давая оценку призывам назначенного Киевом «муфтия» мусульман Крыма Айдера Рустемова, окормляющего в украинской столице беглых меджлисовцев и боевиков-ичкерийцев.

Также Баиров подчеркнул, что мусульмане Новороссии, или мусульмане новых регионов – Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик, сами решат, в чьём составе и под чьим религиозным управлением им находиться.

«Сидя в Киеве, диктовать какие-то условия, при том, что там нет вашей паствы, там нет людей, которые вас слушают – это просто смешно, выглядит очень нелепо и коряво. Мы нашим этим согражданам говорим, чтобы они не позорили себя подобными заявлениями и «религиозным саном», которого у них нет, и тем именем, которое они себе дали… И мусульмане новых регионов сами соберутся, сами организуются и сами решат, в чьём составе, под каким муфтием, с каким духовным центром им находиться. Какой из духовных центров им будет ближе по их пониманию, по их видению, по их жизненным до сих пор проповедуемым интересам, к тем организациям они присоединятся. Благо в России огромное количество духовных центров, которые могут принять этих мусульман в свое лоно. Киевский муфтий или вообще киевское духовенство должно было думать об этих людях раньше, пока они были в составе их страны. Сегодня уже это не их граждане, не их последователи религиозные, чтобы им что-то говорить, что-то диктовать или раздавать какие-то директивы», – заключил Баиров.

Учредительная конференция Духовного управления ДНР прошла ещё весной прошлого года, а в эти дни структура была зарегистрирована официально. ДУМ Донбасса будет действовать в составе Духовного управления мусульман Российской Федерации. В начале сентября после ремонта было открыто здание мариупольской соборной мечети.