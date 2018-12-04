Не прошло и пяти лет: в Москве предложили заняться агитацией и пропагандой на Украине

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия должна значительно облегчить процедуру получения российского гражданства украинцами, а также развернуть систему агитации и комплексной помощи гражданам Украины.

Об этом в эфире youtube-канала «Политика Плюс» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо очень серьёзно подумать о совсем уж упрощённой выдаче гражданства населению Украины, ориентированному на Россию. Я не знаю, сколько сейчас времени, в связи с изменениями нашего законодательства, может уйти у граждан Украины на получение российского гражданства, но это должен быт очень короткий срок: месяц, максимум два. Чего мы этим добьёмся? Те украинцы, которые работают на территории Российской Федерации и заинтересованы здесь дольше работать, если они изъявят желание быть гражданами России, надо давать это гражданство населению тех районов, в которых он (Пётр Порошенко – прим. ред.) ввёл военное положение. Во-первых, это уменьшает мобилизационный ресурс ВСУ. Во-вторых, это повышает тяготение этого населения к России. Как это делать? Наши консульства, я думаю, не в состоянии будут этого сделать по понятным причинам – они станут объектами нападения радикалов и разной нечисти. Значит, надо продумать, как это делать на территории Российской Федерации. В том числе в приграничных городах и центрах», – отметил политолог.

Также, по мнению эксперта, России необходимо организовать широкую агитационную деятельность посредством радио- и телевещания на территории Украины.

«Второе – это агитационно-пропагандистская работа. То, что в Советское время называли спецпропагандой. Я когда-то приводил пример, что на Иран вещают 37-38 телевизионных станций, расположенных в Европе, Канаде и США. Давайте мы организуем несколько радиостанций, радиоканалов, которые по тематике будут ориентированы на население этих регионов. Как эта информация будет доходить до них – в эпоху интернета это решаемый вопрос. Мы должны развернуть систему пропаганды на это население, показать, что мы их поддерживаем», – предложил он.

Семён Багдасаров отметил, что Россия не должна решать украинскую проблему с помощью армии. По его словам, необходимо воспользоваться богатым опытом Советского Союза в поддержке населения других государств, и тогда народ Украины сам наведёт порядок в своей стране.

«Народ Украины сам в состоянии свергнуть существующий режим. Но он должен получить поддержку со стороны России, причём поддержку комплексную, во всех отношениях. Само по себе в этом мире ничего не решается, должна быть поддержка. Советский Союз такую поддержку оказывал не то, что где-то на наших границах, а в Африке, в Латинской Америке. И всегда побеждал. У нас есть огромный, колоссальный опыт работы в этом плане. Я считаю, что в гражданских ВУЗах должны быть квоты для населения этих районов, они должны учиться у нас», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» цитировал Семёна Багдасарова, заявившего, что России пора прекращать оглядываться на Запад и переходить к активной фазе защиты соотечественников от националистического режима, захватившего власть на Украине.