Не сон одессита накануне 2 мая

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Новости Украины

На лестничной клетке грохот — это бежит в подвал табун соседей. И так — раз пять в сутки, после каждого включения сигнала воздушной тревоги. Дверь на лестничную клетку перекосило. Нет, не от взрывов — от их бесконечного топота. На работу они не ходят — уволили. Откуда берут силы на беготню — непонятно. Почему так боятся за свои жизни — чтобы бодрыми и здоровыми переписать свои квартиры на коллекторов, выкупивших у коммунальщиков их многолетние долги за газ?.. Тайна сия велика есть.

Мы с товарищем пришли к выводу, что они оптимисты. На которых пессимисты традиционно смотрят как на идиотов. А мы именно такие — пессимисты. И оба на «Миротворце», поэтому не встречаемся — Одесса перекрыта блокпостами, на которых проверяют документы — но постоянно перезваниваемся:

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— Слава Украине! — Героям слава! — Доброе утро, майор Перетятько. — Знаешь, — говорит мне товарищ, — чего мне хочется? Вот прилетела бы в мой дом ракета и расхерачила к чертовой матери от жизни такой!

Что-то он совсем грустный. Поэтому я его подбадриваю:

— Не переживай — может еще прилетит! Сам же видишь, как ПВО «ювелирно» ракеты над жилыми массивами сбивает.

Однако мы не только поддерживаем друг друга морально, но и делимся новостями:

— Ты «Типичную Одессу» смотрел сегодня (паблик в Telegram)? Там пишут, что Труханов слезно просил нациков не сносить памятники Пушкину, Екатерине II, Воронцову и все такое… — Ага, чтобы в военное время «это не сыграло на руку пророссийским силам». — Но он пообещал, что после победы переименуют Пушкинскую, Гагарина, Лермонтовский переулок и… — Э-э-э, стоп! После какой такой победы?..

Но знаете, такие разговоры способны спасти от отчаяния только на считанные минуты. Потому что реальность продолжает добивать морально. Так, накануне годовщины 2 мая — восьми лет со дня массового убийства одесситов в Доме профсоюзов — гестапо отчиталось «о зачистке диверсионных групп в Одессе». На фотографиях «диверсанта», обнародованных Нацполицией, ясно узнается Саша Маевский — в прошлом член запрещенной на Украине партии «Родина» (чистки в среде уцелевших родинцев начались в конце февраля, причем обыски у людей проходят по делам еще 14-го года). В качестве экстремистской литературы, изъятой у Маевского, фигурируют книги о событиях 2 мая («Майн кампф» можно, а хронику трагедии нельзя) и целый арсенал оружия.

Из отчета пресс-службы полиции:

«Российские спецслужбы через своих представителей криминального мира намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей. Осуществить планы должны были в годовщину трагических событий 2 мая… Изъято значительное количество оружия, коммунистической атрибутики и другой запрещенной символики. Кроме того, изъяты гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации».

В последние годы, к слову, фамилия Маевского всплывала в связи лишь с одним печальным событием — одесситы собирали ему в соцсетях деньги на лечение онкологии… Что ж, вот и на ракового больного рука поднялась.

— Ты уже знаешь? — спрашиваю у товарища во время вечернего созвона. — Эх… — А как тебе этот склад боеприпасов? Интересно, Сашка хоть знает, как эти все приблуды называются? — Ну это же из серии гранаты, которую подбросили Юрке Ткачеву. — Именно. Кстати, смотрю, твоя мечта не сбылась, если отвечаешь. Слышал взрывы? — Да, слышал. Это по аэропорту бахнули. — Ну надо же! А ведь кто-то еще с утра новыми системами ПВО, прибывшими в Одессу, хвастался… — Слушай, а если и нам этих гранат подбросят, то как думаешь, куда? — Не знаю — мне некуда, у меня столько не поместится — на балкон разве что. Но там банки…

Так и живем. Во сне, из которого нельзя проснуться, пока еще не пришли за нами.