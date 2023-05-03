«Не страшны ядерные удары»: ВСУ похвастались советскими бункерами, где хранятся «Хаймарс»

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Россия якобы не смогла уничтожить ни одной установки американских РСЗО «Хаймарс», которые были поставлены на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге утверждает Минобороны Украины.

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Опубликован ролик, на котором украинский военный с закрытым лицом и искаженным голосом на русском языке рассказывает, что ВСУ получают координаты для ударов от военных ВС РФ.

«Русский солдат, меня зовут капитан «Хаймарс», и я держу свое слово. Я не бью по казармам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов боеприпасов. Тебе продолжают врать, что «Хаймарс» практически не осталось», – говорит фигурант ролика.

Он предлагает посмотреть на бункер, в котором хранятся эти установки.

«Посмотри, в каких условиях мы их храним. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. В начале войны не было уничтожено ни одной системы «Хаймарс». Русский солдат, продолжай присылать мне координаты целей и тогда смерть не обрушится на тебя с неба», – заявляет представитель Украины.