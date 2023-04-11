«Не верьте и не бойтесь Путина»: Украина потребовала немедленного членства в НАТО

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Верховная рада обратилась к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее альянса относительно членства Украины в организации Североатлантического договора.

За соответствующее постановление проголосовали 352 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо прочего, постановление предполагает обращение к правительствам, с которыми Украина начала соответствующий переговорный процесс, и призыв к правительствам государств-членов НАТО поддержать заявку Киева на членство в альянсе, а также начать планирование процесса присоединения Украины к организации.

Документ готовился непосредственно к Вильнюсскому саммиту НАТО. Киев призвал уполномочить правительства своих государств-членов на принятие всех мер для созыва в рамках встречи заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

С горячей поддержкой постановления выступили несколько депутатов.

«Мы фактически армию имеем сегодня, наверное, самую боеспособную, возможно, среди всех стран НАТО. Поэтому однозначно посыл из этого зала, из свободного Киева во все страны НАТО: мы хотим быть полноправными, полновесными членами Североатлантического союза. И мы будем достойными партнерами, и мы будем достойными друзьями, которые будут не просто членами этой организации – которые защитят НАТО, защитят их восточные рубежи от этих уродов с востока. И это точно понимают болгары, румыны, молдаване, чехи, словаки, страны Балтии и Польши. Поэтому однозначно Украина в НАТО. Слава Украине!» – устроил форменную истерику парламентарий депутатской группы «За будущее» Игорь Гузь.

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«Мы хотим верить, и будем верить, и будем идти к этому, что Украина станет 32-м или 33-м членом Североатлантического альянса. И кроме 1200 километров границы финнов с русскими, мы дадим и защиту Европе, и еще плюс 3300 километров границы безопасности для нашей большой европейской семьи», – пообещала депутат.

Она возложила большие надежды на грядущий саммит в Вильнюсе и отдельно зацепила Венгрию и Францию.

«Для нас критически важно услышать на этом саммите не только условия к вступлению, которые Украина должна выполнить так же, как и выполняет на европейском треке, но и добиться встречи на высшем уровне комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств. И для всех тех, кто работает сегодня с Венгрией, огромная просьба, и не только с Венгрией, но и с нашими друзьями, которые часто нам улыбаются в лицо, но за спиной делают свои вещи, с французами, активно работать в этом направлении», – призвала Бобровская.

Экс-президент Украины, лидер фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко устроил настоящий митинг.

«Призыв первый: не верьте Путину! Никакие гарантии от России не способны защитить Европу. Европу сейчас защищает только Украина. И второе обращение: не бойтесь Путина! Мы не можем дать никому право вето на судьбу 40-миллионного народа Украины, который стремится стать членом НАТО. Это стратегическая задача, и мы должны исправлять ошибки 2008 года, когда все старательно говорят об открытых дверях, держа эти двери закрытыми для Украины, потому что боятся напугать Путина. Вильнюс – именно это место, именно то время, когда двери должны быть открыты. Вильнюсский саммит должен стать историческим и решение Вильнюсского саммита должно звучать: мы, страны НАТО, приглашаем Украину и украинский народ. Именно так и должно произойти, и мы поддержим это», – резюмировал Порошенко.