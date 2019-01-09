Не всё так однозначно: Российское ТВ показало конкурента Бойко

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Государственный телеканал «Россия-1» сегодня показал в передаче «60 минут» главу Компартии Украины Петра Симоненко, который накануне заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Интересно, что заявку на участие в выборах лидера пребывающей в упадке КПУ наблюдатели расценивали как размытие электората Юго-Востока Украины в угоду Петру Порошенко (украинская пресса писала, что участвовать в выборах Симоненко настойчиво попросил олигарх Константин Григоришин).

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Более того, сама Россия включила в санкционные списки часть «Оппозиционного блока», ориентирующуюся на олигарха Рината Ахметова и отказавшуюся поддержать объединение вокруг Юрия Бойко, примкнувшего к проекту Виктора Медведчука.

Поэтому «подсветка» Симоненко на российском ТВ рушит вышеописанную схему. Если не считать, что Россия просто не рассматривает главного коммуниста как серьезного претендента на участие в гонке.

«Мы, безусловно, партия не запрещённая. Но режим фашистского толка сегодня предпринимает меры вне закона и пытается ограничить наше участие в выборах. Но мы, со своей стороны, сейчас принимаем все меры, чтобы в любом варианте, но коммунист принимал участие в этих выборах», – сказал Симоненко в эфире российского ТВ.

«В любом варианте имеется в виду, что мы либо добьёмся, в том числе и через Европейский суд по правам человека, того, что Компартия примет участие, так как мы не запрещены. Либо второе: съезд обязал меня самовыдвижением осуществить эту процедуру», – пояснил глава КПУ.