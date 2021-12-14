«Неамнистированных» украинцев заставят заплатить 18% налога на имущество с 1995 года

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Новости Украины

Министерство финансов Украины разрабатывает законопроект, согласно которому все жители Украины, купившие в последние 25 лет что-либо дорогостоящее, должны будут заплатить налог с суммы покупки, если она не вписывается в их доходы.

Об этом в интервью НВ Бизнес сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов. На разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки будут доначислены неуплаченные налоги.

«Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать», — заявил министр.

Насколько можно понять, речь идет о НДФЛ, то есть, если вы не задекларировали свои доходы в объеме, достаточном для покрытия покупки квартиры или авто, то вам придётся заплатить 18% от недостающей суммы.

Марченко отметил, что после налоговой амнистии Налоговая служба будет иметь возможность проводить оценку операций физических лиц в части приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

«Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть, он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов. Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также, и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет», — заявил министр.

Т.н. добровольное декларирование активов началось 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц принят в июне 2021 года. Декларирование в рамках программы “налоговой амнистии” будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.