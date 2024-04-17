Недокомплект подразделений ВСУ стал критической проблемой

Анатолий Лапин.  
17.04.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинской армии серьезная нехватка личного состава. Если по нормам в отделении должно быть 10 человек, то реально в нем осталось 2-3 солдата ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Старикова, ситуация очень тяжелая и она может отразиться на поле боя в любой момент.

В украинской армии серьезная нехватка личного состава. Если по нормам в отделении должно быть...

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«В отделении 10 человек, а реально 2-3 человека. Считаем: взвод, рота, батальон, бригада. В итоге бригада должна держать, по старым устава 50 километров, сейчас по новым уставам – 15 километров линии боевого соприкосновения. А раз людей нет, значит, есть определенные дырки там, где нет личного состава.

Согласно всем документам, в том числе в военной науке, военном искусстве, подразделение считается ограниченно боеготовым, когда укомплектовано меньше, чем на 60%. А что такое ограниченно боеготово? Это небоеготово… Ситуация, действительно, с укомплектованием очень тяжелая, она может в любой момент отразиться на поле боя», – заявил Стариков.

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