«Недостаточно жёстко!» Главный гей украинского ТВ отчитал Аллу Пугачёву

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Новости Украины

Герой гомосексуальных home-видео «звезда» украинского ТВ Виталий Портников выразил неудовлетворение по поводу того, что в своем обращении певица Алла Пугачева осудила СВО, но не поддержала Украину.

«Алла Пугачева говорит о смертях российских солдат с сожалением, не вспоминая о том, что они – убийцы мирного украинского населения. Она не поддерживает украинцев и не осуждает войну Владимира Путина, а говорит лишь об иллюзорных целях того, что сейчас происходит», – выразил претензию Портников в своём видеоблоге.

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Тем не менее, далее он приходит к выводу в том, что демарш Пугачевой всё равно будет полезен для дестабилизации внутри РФ.

«Об этом будут говорить между собой люди, которые вообще ни о каких иноагентах и слышать раньше не собирались. Об этом будут говорить у прилавков продуктовых ларьков и гаражах. Тот самый глубинный народ, на который Владимир Путин делает ставку в стремлении удержать власть», – не скрывал удовольствия Портников.

Обозреватель Егор Холмогоров полагает, что недруги России сильно преувеличивают влияние Пугачевой.

«Я точно знаю, что русский народ отнюдь не любит Пугачиху и не поклоняется ей. Пугачиха продукт советской и постсоветской медийной и властно-мафиозной системы. Народ всегда смотрел на Пугачиху как на забавную зверушку, пятна на труселях которой можно было пообсуждать. «Пугачиха» она и есть «Пугачиха» – не я такое прозвище придумал… Все те немногие разы, когда Пугачиха пробовала в политику – эффект от нее был по меньшей мере нулевым. Так что те, кто верещит насчет Пугачихи, отлично знают, что никаким лидером общественного мнения, никаким его выразителем, она не является. Как и прежде, она является лишь скандалезой. И запустили ее исключительно для того, чтобы хитрый мужик подумал: «Раз влезла, значит, что-то знает, что там наверху, кто-то ей подсказал, линия, значит, такая». И начал бы подстраиваться под линию», – комментирует Холмогоров.