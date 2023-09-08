Негласных законов войны для предателей никто не отменял – Алёхин

Елена Острякова .  
08.09.2023 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Измена, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Летчик-предатель Максим Кузьминов был завербован спецслужбами Украины через свою мать.

К таким выводам пришел журналист телеканала «Царьград» Александр Степанов, проанализировавший соцсети предателя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Летчик-предатель Максим Кузьминов был завербован спецслужбами Украины через свою мать. К таким выводам пришел...

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«Мы выяснили, что вербовка происходила через его мать Инну Кузьминову, которая жила в Приморье, в то время, как сын служил в одном из приграничных регионов. Вербовка Максима происходила через его мать, которая познакомилась с мужчиной. Они начали встречаться, и он пригласил ее на отдых за рубеж, откуда она уехала уже на Украину. А этот мужчина оказался связан с украинскими спецслужбами», – сказал Степанов.

Никаких важных военных секретов Кузьминов украинцам передать не мог, считает летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов.

«У нас все вертолеты имеют опознавательный блок, который отвечает: свой, чужой. Это как вариант, потребуются доработки на всех типах самолетов, чтобы никто этим не воспользовался. Ми-8 не такой секретный вертолет. Обычный вертолет, эксплуатируется не один десяток лет. Надежный. Я не знаю, на что он рассчитывал. Я не скажу, что это очень секретный вертолет», – сказал Красноперов.

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин считает, что Кузьминов будет ликвидирован по законам военного времени.

«Никто никогда не отменял негласных законов войны. Как сложится его судьба в дальнейшем, никто не знает, но я думаю, что она будет незавидная. На фронте всякое бывает и в тылу. Есть такие методы и способы, когда не привлекаются юридические методы и нормы», – сказал Алехин.

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