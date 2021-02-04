«Нельзя разбрасываться преданностью Донбасса России» – Симоньян

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Москве пора определиться относительно присоединения Донбасса к Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Издание поинтересовалось, чем является ее недавний призыв в Донецке включить Донбасс в состав России.

«Я вообще стараюсь не поддаваться мгновенным эмоциям. То, что я сказала в Донецке, я говорю уже семь лет. Я так считаю, и я в этом убеждена», – сказала Симоньян.

Также она призывает не боятся новых санкций Запада.

«А сейчас-то у нас ни травли, ни санкций, ни войны? Хуже уже не будет», – считает главред RT.

При этом она подчеркнула, что не является чиновником или политиком, а потому не может выступать от имени государства.

«Мое маленькое частное мнение в том, что нельзя разбрасываться такой преданностью, нельзя бросать своих, нельзя не видеть боль, слезы и кровь миллионов русских людей, которые каждый день молятся и уповают только на нас. Моя совесть этого не позволяет», – резюмировала Симоньян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на форуме в Донецке Симоньян призвала Россию «забрать Донбасс домой».

После этого в Кремле заявили, что вопрос о включении Донбасса в состав России на повестке дня не стоит.