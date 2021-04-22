Немецкие рыбаки взяли под охрану «Северный поток-2»

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Германия неожиданным способом взяла под охрану строительство газопровода «Северный поток-2». Ранее рядом с местом прокладки устраивали провокации польские рыболовные суда и неизвестные подводные лодки.

Об этом в эфире youtube-канала «Капитал» рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас зону прокладки труб (а там уже встали оба российских трубоукладчика: «Фортуна» и «Академик Черский») прикрывают немецкие рыболовные суда. В карте навигации указано, что у них какие-то проблемы. То есть они не рыбу ловят, а как-то перемещаются по этой зоне. Очевидно, что они просто ее прикрывают.

Понятно, что это арендованные суда, на которых находятся если не Петров и Боширов, то какие-то другие ребята, которые не должны позволить, чтобы польскую шхуну снесло течением в район строительства. Потому что после любого даже легкого столкновения бортами или навала по регламенту необходимо вернуться в порт и потом только продолжить работы», – сказал Джангиров.

При этом он отметил, что «Академик Черский» продвигается в два раза быстрее «Фортуны».

По мнению эксперта, «Северный поток-2» продвигается к завершению.

По данным Джангирова, сейчас между США и Германий идет переговорный процесс, результаты которого, будут обсуждаться в ходе личной встречи президентов России и США. Он считает, что США готовы на определенных условиях позволить «завершиться и запуститься».

«Интересно, как украинские интересы будут отстаивать американцы и немцы в плане сохранения транзита. Моя гипотеза, что консорциум западных инвесторов, где будут и американцы, и немцы две трубы из четырех, которые русские загрузят газом. Они будут окупаться. Это будет выгодный бизнес, и с ними будет долговременный контракт.

Прокачка через Украину сохранится, просто для Украины это будет практически ничего. Мы же очень дешево позволим приватизировать нашим американо-немецким партнерам. Такая печальная участь ждет нашу ГТС, в прошлом одно из таких если не чудес инженерных, то очень сложную инженерную систему. Это памятник погибшей советской цивилизации. Ржавчина – самый сильный декоммунизатор. Украинская власть – лишь помощник в этом благородном деле», – сказал Джангиров.