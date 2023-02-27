Немецкий бизнес бежит в Китай и Россию – Климов

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Подорвав газопровод, США фактически обрушили немецкую экономику и навсегда лишили Германию экономического лидерства в Европе.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве не является вмешательство во внутренние дела ФРГ – взрыв газопровода, который обеспечивал последние, минимум, сорок лет развитие Германии? Она не была бы таким локомотивом ЕС, если не существовало газопровода из России в Германию. Именно соглашение «Газ – трубы», которое было принято вопреки желанию Вашингтона, и позволило стать ФРГ ключевым игроком в сфере производства, которым она перестаёт быть. И, видимо, это всё. Потому что если цена на энергию в ФРГ в четыре раза выше, чем в США, России или Китае, как вести конкурентную борьбу на мировых рынках? Никак», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что европейский бизнес начинает бежать от террористических нападок США в другие страны.

«Поэтому немецкий бизнес и бежит в США, заигрывает с Китаем, да и к нам устремляются, правда, не очень афишируя. Потому что они считать умеют, и понимают, что после взрыва газопровода история, чтобы встать на основе какой-то зелёной экономики, уже не очень реалистична и для людей не очень хорошо образованных. Это пример прямого вмешательства, военно-техническим методом, через диверсию, террористическим путём, во внутренние дела как бы суверенного государства», – резюмировал сенатор.