Неонацисты в ярости: русские и украинские спортсмены сняли фильм о единстве народов

06.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном проекте Киево-Печерской лавры и российского монастыря «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь».

Кинокартина доступна на YouTube-канале «Корсунская пустынь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документальный фильм называется «Здравствуй, брат! Христос воскресе». Кроме украинских боксеров в нём снялись и два российских участника – боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Так же в съемках принял участие митрополит УПЦ Онуфрий и другие священнослужители.

«Фильм рассказывает о вере, дружбе братьев во Христе – известных украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству», – говорится в описании к фильму.

В документальном кино утверждается, что русские, белорусы и украинцы являются одним народом, однако сегодня их пытаются разделить. В частности, об этом сказал Василий Ломаченко.

«По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру», – подчеркнул спортсмен.

Однако кинокартина вызвала резкое негодование украинских националистов и русофобов. Так, одиозный неонацист и убийца Сергей Стерненко в своём YouTube-канале заявил, что Ломаченко и Усик являются врагами Украины, и должны понести криминальную ответственность.

«Звёзды мирового бокса Ломаченко и Усик встали на сторону врага Украины. В который раз они стали просто инструментом, который помогает вести гибридную войну против нашей страны. И не думайте, что это просто два ватных идиота, которые просто что-то где-то сказали.

Ситуация на самом деле очень серьёзная, потому что они оба имеют огромную аудиторию, имеют влияние на мозги граждан Украины. А ещё, поскольку они мировые чемпионы, они ходят на интервью и общаются с представителями иностранных государств. Как вы считаете, если Усик и Ломаченко полетят в США или Британию, и там их спросят о российской агрессии, что они скажут? И что британцы и американцы должны подумать после их ватных ответов про Украину?

Вообще удивительно, почему до сих пор, на седьмом году войны, у нас нет криминальной ответственности за отрицание факта российской агрессии! В ряде стран есть закон, который позволяет карать людей, если они отрицают факт Холокоста. Но почему-то мы, страна, на которую напали, и которая сегодня ведёт войну, не принимаем закон об ответственности для тех, кто в той или иной форме поддерживает убийц украинского народа», – негодует нацист.

В свою очередь, в пресс-службе праворадикальной группировки «Основа будущего» заявили, что фильм является проектом ФСБ, а любое примирение с «агрессором» недопустимо.

«Усик и Ломаченко снялись в кремлевском фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Из названия и так все понятно. ФСБ как всегда не спит.

В фильме боксеры пропагандируют примирение и дружбу с оккупантами. Ватанам нельзя верить, если хотим победить», – возмущается неонацист.