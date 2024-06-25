Неовласоцев на Украине готовят к вооруженному майдану в Москве

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Москва, Россия, Украина


В российской столице нужно подавить силовые органы, после чего вывести на улицы миллионы людей. Такими планами на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров поделился главарь мероприятия, экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«[Для захвата власти в России] нам нужна помощь как финансовая, так и военно-техническая. Мы не можем этого сделать сами по объективным причинам. Украина делает сейчас, что может, но этого явно недостаточно, чтобы добиться решающей победы», – сказал Пономарев.

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В российской столице нужно подавить силовые органы, после чего вывести на улицы миллионы людей....


«Нужна организация силового сопротивления, как на фронте, так и в тылу. То, чем наши товарищи на Украине активно занимаются. Отрицать при этом, что нам нужно массовое гражданское движение – это совершенно неправильно, не надо впадать в эту крайность, многие считают, что это бессмысленно. Но задача силового кулака – это подавить сопротивление репрессивных органов. Но если после этого не будет сотен тысяч, миллиона человек на улицах Москвы, мы успеха не добьёмся. Широкое гражданское движение тоже необходимо», – резюмировал экстремист.

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