Неправда, что Белоруссия на стороне России в СВО – МИД
Белоруссия не участвует в СВО на стороне России.
Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью немецкому политологу Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас были очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной до этого конфликта.
Мы государство-партнер РФ, и нас очень часто обвиняют, что мы поддерживаем Россию в этой войне. Но это не так. Мы активно участвовали в гуманитарных усилиях, помогая людям из Алешек уехать через Гомель. Наш лидер активно участвует в скорейшем прекращении этого конфликта», – сказал Секрета.
Он считает, что Белоруссия проиграла от СВО «экономически и социально», и вообще – «проиграла каждая страна в регионе», а чтобы наступил мир, «не нужно зацикливаться на поиске победителей».
English version :: Читать на английском Неправда, что Белоруссия на стороне России в СВО – МИД