Белоруссия не участвует в СВО на стороне России.

Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью немецкому политологу Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас были очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной до этого конфликта.

Мы государство-партнер РФ, и нас очень часто обвиняют, что мы поддерживаем Россию в этой войне. Но это не так. Мы активно участвовали в гуманитарных усилиях, помогая людям из Алешек уехать через Гомель. Наш лидер активно участвует в скорейшем прекращении этого конфликта», – сказал Секрета.