Неправда, что Белоруссия на стороне России в СВО – МИД

Елена Острякова.  
06.11.2026 13:50
  (Мск) , Москва
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Белоруссия не участвует в СВО на стороне России.

Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью немецкому политологу Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«У нас были очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной до этого конфликта.

Мы государство-партнер РФ, и нас очень часто обвиняют, что мы поддерживаем Россию в этой войне. Но это не так. Мы активно участвовали в гуманитарных усилиях, помогая людям из Алешек уехать через Гомель. Наш лидер активно участвует в скорейшем прекращении этого конфликта», – сказал Секрета.

Он считает, что Белоруссия проиграла от СВО «экономически и социально», и вообще – «проиграла каждая страна в регионе», а чтобы наступил мир, «не нужно зацикливаться на поиске победителей».

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