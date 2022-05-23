Неслыханная наглость: страна-вандал хочет исключить Россию из ЮНЕСКО

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Новости Украины

Киевский режим решил исключить Россию из ЮНЕСКО. С этой целью в Раде спешно родили проект соответствующего постановления, о котором уже писал «ПолитНавигатор» и которым депутатам предлагается поддержать обращение с соответствующим призывом к ООН.

В принципе, очередной плод киевской русофобии не был бы достоин отдельного внимания, если бы не аргументация за исключение России, используемая киевскими депутатами в их письме на деревню дедушке Гуттеришу…простите, в ООН.

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Итак, цитата:

«Будучи государством-членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Украина всегда разделяла основные принципы этой организации и заботилась о культурном наследии, которое размещено на ее территории»

Чего-чего? Это как, простите?! И какой невероятной наглостью нужно обладать, чтобы не моргнув глазом делать на весь мир подобные заявления?!

Напомню, о своей заботе об историческом и культурном наследии заявляет страна, в которой едва ли не каждый день сносят автокранами памятники Пушкину, Лермонтову, Горькому, стирают с топонимических карт городов имена Льва Толстого и Михаила Булгакова, обсуждают наполеоновские планы по отмене сотен исторических названий улиц, площадей, скверов и набережных.

На днях из Черниговской области пришло известие о сносе по решению местной власти скульптурной композиции «Три сестры» – установленной в семидесятых годах прошлого столетия на админграницах РСФСР, УССР и БССР в честь дружбы трех славянских народов.

В эти же дни под Одессой вандалы изуродовали табличку на памятнике Котовскому, в Николаеве снесли памятник Пушкину, а в Киеве несколькими неделями ранее уничтожили скульптурную композицию в честь дружбы украинского и русского рабочих, стоявшую возле Арки дружбы народов над Днепром. В Одессе официально обсуждают планы сноса памятника основателям города – скульптурной композиции с центральной фигурой императрицы Екатерины.

В той же Одессе много лет подряд безнаказанно глумятся над памятником еще одному из отцов-основателей города Дюку де Ришелье, обряжая его в сельскую вышиванку, а в Киеве расцвечивают в цвета ЛГБТ уже упоминавшуюся Арку Дружбы народов. Во Львове весной этого года вооруженные молотками и болгарками местные вандалы уничтожили монумент памяти воинов-освободителей на Марсовом поле.

В Днепропетровске снесли установленный еще при Брежневе на пожертвования местных жителей памятник героям-комсомольцам. А в Киеве переименовали исторические названия станций метро и вплотную подобрались к заветной идее Вятровича и Ко – уничтожить конный памятник повстанческому командарму Николаю Щорсу. Сейчас этот памятник, десятилетиями бывший одной из визитных карточек украинской столицы, стоит замотанный с ног до головы зеленым брезентом – чтобы не дай бог на него не глазели киевляне.

Аналогичная судьба быть скрытым от людских глаз уродливой мешковиной постигла и памятник Булгакову на Андреевском спуске.

Это лишь самая верхушка того айсберга исторического беспамятства, вандализма и бескультурья, на который Украина напоролась в 2014 году.

И вот эти люди что-то там рассказывают о своей приверженности принципам ЮНЕСКО и заботе об исторической памяти? Какой невероятный цинизм, помноженный на типично сельскую наглость.

По-хорошему, это именно нынешнюю Украину нужно пинками выгонять из ЮНЕСКО за возведенный в ранг государственной политики вандализм и за целенаправленное уничтожение исторической памяти и культурной самобытности целых регионов.

И, кстати говоря, очень жаль, что Россия все восемь минских лет не сделала даже полшага в этом направлении.

Но цитируем радовскую писульку дальше:

«Однако артиллерийские обстрелы, авиа- и ракетные удары, которые осуществляет Российская Федерация и ее руководство, преследуют цель уничтожения многовековых исторических и культурных достижений Украины».

Какую-какую цель преследуют? Тут как с поиском мифических изнасилованных младенцев в Буче – предложение предоставить пруфы, свидетельствующие о конкретных фактах уничтожения русскими солдатами или ракетными обстрелами каких-то художественных или исторических ценностей, наталкиваются на злобный вой и мычание. Потому что таких фактов просто нет.

Из тех скудных огрызков конкретики, которые можно выудить из украинских СМИ, мы имеем разрушенный мариупольский краеведческий музей, мариупольский же театр, пострадавший от обстрелов сельский музей Григория Сковороды на Харьковщине и разрушенный в результате артдуэлей старинный бельгийский особняк в Рубежном.

Однако взрыв в мариупольском театре устроила не Россия, а «героический» Азов, он же превратил музей в укрепрайон. А ДНР не уничтожила, а наоборот, спасла, с помощью энтузиастов из музейного коллектива, наиболее ценную историческую часть коллекции, которая имела все шансы сгореть в огне и пропасть под завалами, однако была благополучно переправлена в Донецк и сохранена для потомков.

Музей Сковороды, несомненно, жаль, однако в данном случае ответственность за разрушения несут как минимум две стороны. И в первую очередь та, которая, осознавая культурную значимость здания, ведет под его прикрытием бои.

Вообще, оглядываясь назад, стоит вспомнить, как в 1920 году Красная армия месяцами штурмовала Перекоп, защищаемый белогвардейцами Якова Слащева. В результате боев тогдашний уездный центр был уничтожен почти до основания. Однако после установления советского контроля над Крымом было принято решение о его восстановлении. И восстановленный Перекоп благополучно дожил до наших дней.

Но мы отвлеклись от главного. Я не знаю, сохранит ли Россия свое членство в ЮНЕСКО и будет ли иметь успех украинская кляуза. В нынешнем заполитизированном мире, заправилы которого уже вынесли заочный приговор и определили виновных, возможно все. Одно я знаю точно. Прежде чем разбрасываться подобными обвинениями, следует для начала присмотреться к себе.

Не Украине – стране победивших вандалов, упрекать кого-нибудь в пренебрежении исторической памятью.

Впрочем, кому я это говорю.… Похоже, единственной частью собственного культурно-исторического наследия, заботу о котором проявила украинская власть хотя бы на словах, стал борщ, на защиту которого от апроприации Россией грудью бросилось украинское министерство культуры, МИД, Рада и президент вместе взятые.