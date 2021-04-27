27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Австрия заинтересована развивать отношения с РФ, несмотря на давление деструктивного меньшинства ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

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Издание поинтересовалось, страдает ли экономическое сотрудничество стран из-за санкций ЕС против РФ.

«Австрийские компании скептически относятся к антироссийским санкциям, сохраняют, а местами и расширяют свое присутствие на российском рынке, откуда им открывается выход и на рынки третьих стран. Почетные консулы России, безусловно, относятся к числу наиболее активных и уважаемых представителей местного бизнеса, которые способствуют укреплению деловых связей, реализации культурных и гуманитарных проектов», – сказал дипломат.

При этом, по его словам, порой складывается ощущение, что запущен непрерывный конвейер по вбрасыванию бесконечных новых поводов для поддержания санкционного давления на Россию, сколь бы абсурдными и бездоказательными они ни были.

«Очевидна тупиковость подобного стиля общения с нашей страной. Мы знаем и позитивно оцениваем заинтересованный и конструктивный подход Вены к развитию отношений с Москвой, в том числе в общеесовском контексте. Но мы отчетливо видим и пределы возможного на сегодня, диктуемые деструктивным меньшинством в ЕС», – резюмировал Любинский.