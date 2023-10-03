«Нет страшнее бандеровцев, чем бывшие дончане и крымчане» – пранкер-садист

Самыми жестокими карателями, которые ворвутся на территорию Крыма и Донбасса в случае «деоккупации», будут бежавшие в 2014 году проукраинские уроженцы этих территорий.

Об этом на канале «Разные люди» заявил заукраинский пранкер Евгений Вольнов, выступающий под вторым псевдонимом Майор Чернобаев (по документам Кувиков Никита), бежавший на Украину уроженец Донецка, известный издевательскими звонками матерям погибших солдат РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что все, кто находятся в оккупации, ватники, я знаю много людей из Крыма, из Донецка, которые ждут деоккупации. Есть активные коллаборационисты, есть сепаратисты, есть люди, которые пытаются оправдать то, что произошло, соглашаясь с тем, что им будет лучше в России. Потому что представь себе человека, который находится в оккупации: ты всю свою жизнь платил налоги на Украине, ты считал, что Украина тебя защитит, но так случилось, что, ну, не способно было украинское государство в 2014 году защитить что Крым, что Донецк, что Луганск, это реальность. И человек, чтобы просто не сойти с ума, я допускаю, рассказывает себе историю, что, наверное, всё к лучшему. Исключительно чтобы не сойти с ума от ужаса, что это реально оккупация», – рассуждал Вольнов.

Тем не менее, по его словам, самые жёсткие внесудебные зачистки будут проводить бежавшие в 2014 году заукраинцы, которым очень поможет сайт «Миротворец».

«Нет страшнее бандеровца, чем донецкий или крымский. Я уверен, что после деоккупации, с теми, кто активно занимал [пророссийскую] позицию и помогал врагу, мы разберёмся – нам даже не будет нужна помощь прокуроров или судей. [То есть поступать с ними жёстко?] Я надеюсь, что большинство из них убежит, чтобы не марать руки об них. Но все прекрасно знают, кто, где, кто пошёл в МГБ – все всё прекрасно знают, есть «Миротворец», в котором есть все, и никто не сможет рассказывать, что ничего не было. Если человек взял в руки оружие, если он встал на блокпост или был в этих патрулях – всё, он должен за это отвечать. Или по закону, или по понятиям жизни», – заверил подонок.

«В «миротворцы» ты пойдёшь, а в каратели, если надо будет зачищать?», – спросил ведущий.

«Я думаю, что да. [Готов стрелять в человека?] В принципе, да», – ответил Вольнов.