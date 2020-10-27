«Невзирая на визги и вопли». Москве придется окончательно решить вопрос Донбасса

27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

России рано или поздно придется решать вопрос республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, республики уже не вернутся в состав Украины.

«Рано или поздно эту всю тему надо решать. Причем, эту тему надо решать, невзирая на визги, вопли, которые раздаются из Киева и окрестностей. В том числе, из Варшавы и так далее. Потому что там живут люди. Я тоже понимаю, что основной вопрос – это территории, на которые будет распространяться суверенитет республик, и как этот суверенитет на заявленных территориях обеспечить

Вот только не надо мне про международные соглашения, про все это – нет, этого всего нет. Это все то бла-бла, которое страны друг другу говорят для того, чтобы соблюсти хотя бы какое-то внешнее приличие. Все эти разговоры и так далее. Страны, если кто не в курсе, руководствуются своими интересами и своими возможностями.

Просто сейчас это создание каких-то там зон приведет к тому, что эту «черную дыру» нужно будет действительно закрывать, она уже начнет нести угрозу. Она угрозу несет и сейчас, но начнет и дальше. И вот здесь вопрос заключается в том, до каких границ будет устанавливаться суверенитет Донецкой и Луганской народной республики. А то, что они на Украину не вернутся, – это уже самая высокая вероятность нашего времени», – заявил Трухан.