«Незалежность» мозга: Перебралась через Польшу в Крым, получила пособия с гражданством – и давай оскорблять президента и армию
Бахчисарайский райсуд привлек к ответственности пенсионерку из Феодосии за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Лента социальной сети 70-летней женщины изобиловала постами в поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На страницу «заукраинки» в соцсетях 14 февраля зашли оперативники отдела МВД по Бахчисарайскому району. Содержание постов попадало под ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Пенсионерку вычислили и составили административный протокол, по которому суд назначил 30 тысяч рублей штрафа. Спорить с Фемидой обвиняемая не стала, вину признала полностью, раскаялась и просила строго ее не наказывать.
Еще одна ярая русофобка задержана крымским погрануправлением ФСБ совместно с Центром противодействия экстремизму МВД. Вероника Штефан на своих страницах в соцсетях оскорбляла президента, дискредитировала армию, поддерживала ВСУ.
«В 2022 году в сети Инстаграмм разместила информацию, оскорбляющую президента Российской Федерации Владимира Путина, а также информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сопровождающуюся националистическими лозунгами.
После беседы с сотрудниками центра «Э» я в полной мере прочувствовала свою вину в сложившейся ситуации. Впредь обязуюсь не допускать подобных ситуаций», – лицемерила Штефан в покаянном видео, размещённом в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ».
Там же содержатся данные о правонарушительнице, которая изначально из Запорожья сбежала в Польшу, а когда там перестали платить пособие, приехала в Россию и оформила гражданство, подав документы на жилье и соцвыплаты. В отношении Штефан составлено три протокола, суд назначил штраф в 65 тысяч рублей и 10 суток ареста.
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