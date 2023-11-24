«Ни победить, ни капитулировать»: украинцы загнали себя в смертельную ловушку – Чаплыга

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Значительная часть украинского общества уже понимает, что победа в войне невозможна, однако в «незалежной» даже предложить какие-то мирные переговоры может быть крайне опасным для жизни.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не существует понятия перемирия, в любом случае это будет трактоваться как капитуляция, как ни крути. В нашем чёрно-белом мире есть только перемога и капитуляция, третьего не существует. Поэтому я повесил у себя опрос: «За капитуляцию», или «за победу». Я дал ещё третий вариант «умру или уеду, потому что жить так дальше невозможно». Двадцать процентов попросили «умереть или уехать». Потому что жить так дальше нельзя», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что сейчас на Украине всерьёз предлагать перемирие означает рисковать своей свободой и жизнью.

«Ты понимаешь, что выбор «победа» или «капитуляция» – это вопрос того, будешь ты жить, или нет. Потому что сказать «капитуляция» – это нарушить Уголовный кодекс. Мы загнаны в угол сами собой, ты никак не выйдешь из этой ситуации. И Зеленский ясно пояснил, что никаких разговоров не будет, кроме одного: «Мы идём вперёд до победы». О чём мы будем говорить, где и как?», – подытожил политолог.