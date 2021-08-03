«Ничего не поменялось с XIX века» – киевский политолог о статье Путина

03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В статье президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народов автор исходит из стратегических интересов своей страны, как это делает любое государство-субъект.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас ведёт себя так, как и вела себя 7 лет назад или 10 лет назад. Да, не было такой агрессии в отношении Украины ещё при Януковиче, Ющенко. Но в целом Россия отстаивает свои национальные интересы: каким образом, криво – не криво, это уже их дело. Любая страна будет отстаивать свои экономические интересы, политические интересы, если она субъектна. Если она не субъектна, понятно, что она будет слушать, что ей говорят из Пекина, из Анкары, из Лондона. В принципе, ничего в политике России особо не поменялось», – сказал Гайдай.

«Даже вот эта статья Путина – а что он там такого нового сказал, что не было раньше такой парадигмы? Да была парадигма про три народа братских. И даже некоторые российские националисты, я читал их паблики, они пишут, что наконец-то эта русофобская советская пропаганда похоронена. Но в целом ничего в риторике не поменялось, то есть великороссы, белорусы, малороссы – как говорили в XIX веке, так и сейчас говорят», – напомнил политолог.

«Будет ли нас Запад защищать в нынешней ситуации? А в какой он нас защитил, по-хорошему? Запад постоянно озабоченный, он чем-то озабочен. Учениями российской армии и флота озабочен. «Потоком» он озабочен. Много чем, а какой выхлоп, что в итоге получает Украина? Даже по тому потоку северному, какие реально гарантии она получает? Я вам отвечу – никакие, потому что это никому не интересно на Западе. Там нет интереса от того, что мы проиграем на транзите, ну и что – ваши проблемы», – подытожил Гайдай.