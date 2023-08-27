«Ничто не поможет»: Украина смертельно больна – киевский философ

Вадим Москаленко .  
27.08.2023 16:20
  (Мск) , Киев
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Война, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украина заражена тяжёлым социальным заболеванием, вылечиться от которого можно только после полной смены элит, однако новые так и не сформировались.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский публицист, доктор философских наук Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина заражена тяжёлым социальным заболеванием, вылечиться от которого можно только после полной смены элит,...

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Ведущий сравнил происходящее на Украине с тяжёлой болезнью, и поинтересовался, какие могут быть методы лечения.

«Болезнь запущена, война – это один из симптомов болезни. Её лечить – я не вижу как. Есть болезни, которые подлечиваются, но они неизлечимы.

Для лечения нужна воля к выздоровлению. А когда говорят, что тебе нельзя курить и пить много спиртного, потому что тебе плохо. Но ты всё равно – лучше будешь пить, курить и болеть, чем бросишь пить и курить, и будешь выздоравливать.

И из-за того, что у нас не сформировались волевые, решительные элиты – лечить невозможно. Потому что уязвимость, слабость, бедная по достатку страна, очень много людей уехало и ещё уедет, очень много травм останется», – резюмировал Баумейстер.

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