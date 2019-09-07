Нидерланды разорвут с Украиной соглашение по MH17 – «ЗН»

07.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Освобождение из-под стражи и включение в списки на обмен начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских силовиков.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», указывая, что освобождение Цемаха, который якобы является ключевым свидетелем по делу о сбитом в небе Донбассе пассажирского «Боинга», усилит аргументы сторонников смягчения санкций против России и ослабит позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе.

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«Более того, решение Киева может привести к тому, что Нидерланды разорвут с Украиной соглашение о Совместной следственной группе (предусматривающее координацию позиций сторон по всем аспектам следствия) и возложат исключительно на нашу страну всю ответственность за перспективы дальнейшего расследования», – предупреждает издание.

Кроме того, в публикации говорится, что команде президента Зеленского стоит прислушаться к протестам части общества, если власти «не хочется вдыхать на Банковой гарь пылающих шин».

Также предлагается поинтересоваться мнением сотрудников украинских спецслужб, проводящих в тылу ЛДНР операции и захватывающих противников киевского режима, которых потом освобождают из-под стражи.

«А ведь при проведении спецоперации по захвату Цемаха погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона. Очевидно, что решения украинского руководства, подобные согласию на обмен Цемаха, крайне отрицательно скажутся и на боевом духе, и на мотивации военных», – считает еженедельник.

Автор статьи называет россиян «мастерами проведения информационных операций», указывая, что весь процесс переговоров по обмену «проводится как долговременная информационная-психологическая операция», целью которой является президент Украины, который при любых раскладах несет имиджевые потери.

«Освобождение и передача России Цемаха вызывает возмущение в Нидерландах и части украинского общества. Отказ от этого – обвинения в срыве обмена и бесчеловечности. И при этом Москва одним махом закрывает два неприятных вопроса – и проблему выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, и проблему свидетеля по делу MH17, – резюмирует «ЗН».

В июне 2019 года Цемах был похищен украинским спецслужбами в городе Снежное на территории ДНР и вывезен в Киев.

5 сентября 2019 года коллегия Киевского апелляционного суда освободила его из-под стражи, изменив меру пресечения с безальтернативного ареста на личное обязательство.

При этом бывший пресс-секретарь СБУ заявил, что показания Цемаха не подтверждают украинскую версию по «Боингу».