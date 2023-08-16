«Никакого социализма!»: вице-спикер Госдумы провозгласил исторический путь России

Владимир Гладков.  
16.08.2023 09:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Экономика


Отказавшись сначала от социализма, а теперь и от либерализма, Россия должна вернуться к своим национальным корням.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшись сначала от социализма, а теперь и от либерализма, Россия должна вернуться к своим...

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«Если мы от либерализма отказываемся, то куда хотим вернуться? К социализму, может быть?» – поинтересовался ведущий.

«Вы знаете, социализм – это такое понятие, его настолько дискредитировали. Социализм – это путь социального государства, а у нас и так социальное государство. Просто социализм, который был, у меня никаких хороших воспоминаний не вызывает. Как и большинства людей, которые постояли где-нибудь в очереди в универсаме за какими-то кривыми обрезками мяса или за дефицитной в то время рыбой.

Нет, какой социализм. У нас вполне себе капиталистический, национально ориентированный путь. Мы должны ориентироваться на свои ценности, свою историю, которая повторяется по спирали. И на то, что в стране существует, и доказано веками, что это – наше. Нашу культуру, искусство, нашу повседневную жизнь, традиции, уклад.

Есть такое выражение, что сохранение образа жизни важнее сиюминутных результатов труда. Если об этом подумать, то для Росси такой путь исторически предопределён», – сказал депутат.

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