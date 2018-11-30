Николай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!

30.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Не Вашингтон, а Пекин является главным оппонентом Москвы. В Китае школьников и студентов учат, что вся территория России вплоть до Уральских гор – это захваченная русскими китайская земля. Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил российский дипломат и историк Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмем китайцев… Они – единственная страна, напавшая на СССР вооруженным путем после 45-го года. Два раза, между прочим. Можно сказать: «Да было там, в 69-м году, и ладно». А вы думайте, как эти события сейчас преподаются китайским школьникам, студентам. Что это была «агрессия российского, советского империализма на остров Даманский», что братская китайская армия все это отбила к едрени матери.

Я к чему говорю – немцы, к примеру, не преподают сейчас в школе, что Гитлер классный человек. Они, действительно, извлекли уроки, покаялись, добровольно-не добровольно, но кто сейчас ожидает войны с Германией? А эти…

Смотрите, мы с американцами разоружаемся. Мы доразоружались до полутора тысяч ядерных боезарядов. Было 35 тысяч – вы представляете, это серьезное снижение нагрузки на наших родных налогоплательщиков, о которых мы с вами типа печемся. Это серьезное дело, поддержание боеготовности 35 тысяч ядерных боезарядов. Сейчас – полторы тысячи.

И когда у нас было по 35 тысяч с американцами тысяч, а у китайцев – 100-120, ну да, можно было от них абстрагироваться. Но сейчас у нас по полторы, а у них-то сколько? Никто же не знает! Они не только не участвуют в процессе разоружения, они и данных никаких не предоставляют. 200 зарядов – это данные американской разведки, а, может, у них 400, а, может, 450? Вы, что, знаете, куда их ракеты направлены? И мы не знаем.

У нас с Америкой есть сейчас режим взаимного контроля, инспекции, то есть, мы можем приехать, посмотреть, че у них творится, они тоже. С этими что происходит?..

Вы хотите, чтобы мы до нуля разоружились с американцами, а потом к нам пришли «китайские братья» и заявили, что у нас в учебники написано, что до Уральских гор вообще-то, как бы это… У них же сейчас что написано? Что Приморье китайское, Сахалин всегда был китайским, просто российский империализм в любых формах – русский, советский – у нас когда-то оттяпал, и это нехорошо», – заявил Платошкин.

Он также отметил, что Киатай неоднократно подставлял Россию при голосовании в ООН:

«Американцы заявляют: «Вводим санкции против Ирана». Кто по свистку присоединился к этим санкциям? Не Китай? И вы предлагаете с этими бойцами крепить единый фронт, которые нас по Сирии кидали неоднократно? Вот, сейчас было голосование в Совете безопасности ООН по выборам в ДНР и ЛНР – китайцы поддержали нас? Во! Им на нас плевать», – заключил Платошкин.