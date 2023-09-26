Ночной кошмар для Украины: поражен военный аэродром, порт и предприятие

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ВС РФ очередной раз нанесли результативные удары по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», назначенцы киевского режима на местах.

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Так, глава Одесской обладминистрации Олег Кипер написал в своем паблике, что ночью регион в течение двух часов был атакован ударными беспилотниками.

«Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары», – информирует Кипер.

Кроме того, результативное попадание было в родном городе президента Зеленского Кривом Роге.

«Утро началось с взрыва в Кривом Роге. «Прилет» произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется», – сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, вероятнее всего, прилетела баллистическая ракета.

Кроме того, вчера вечером удар был нанесен по военному аэродрому Кульбакино под Николаевым.

«Под Николаевом два мощных прилета в районе аэропорта Кульбакино. В Николаеве взрывов не слышали давно и успели порядком расслабиться: в аэропорту начали базироваться Су-24М — носители крылатых ракет, там же регулярно на посадку стали заходить Аны, перебрасывая личный состав и боекомплект. Хотя до линии фронта всего 40 км. Результаты прилёта только предстоит уточнить, но из областного центра туда ринулась кавалькада карет скорой помощи. Что именно прилетело — тоже вопрос. Потому что по расположенной не так далеко Киселевке ударили полуторатонным ФАБом с УМПК по складу боеприпасов», – пишет паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Зарево после удара в Николаевской области.