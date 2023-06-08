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Ночью ВСУ предприняли очередную атаку на позиции ВС РФ на Запорожском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил член российской ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

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Изначально наступлению предшествовал массированный удар из РСЗО «Хаймарс».

«По оценкам наших воинов и местных жителей-моих земляков, такого массированного удара по городу не было за всё время проведения СВО. Важно понимать, что Токмак – одна из ключевых точек нашей обороны на Запорожском направлении», – написал Рогов в своем паблике.

Чуть позже, в 1.14, он добавил:

«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта – между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идёт бой высокой интенсивности. Противник ведёт непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землёй. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС».

По словам Рогова, на Запорожском фронте это «первая подобная массированная ночная атака», причем в «в комплексе с рекордным по длительности и интенсивности обстрелом нацистами Токмака».

Ближе к утру он подвел краткие итоги ночи:

«Собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны. Не ждём, а готовимся! Работаем, братья!»

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов привел данные ночных перехватов на Запорожском направлении.

«По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие», – пишет Безсонов.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что этой ночью ВСУ пошли в свою «главную атаку».

«Итак, это случилось. Ранее мы только предполагали, но теперь уже нет никаких сомнений, что главный удар противника будет именно на Запорожском направлении. Вернее, он уже начался именно здесь. И сегодня ночью главные силы 10 АК ВСУ несколькими волнами штурмовали наши позиции южнее Малой Токмачки. Перед атакой они применили тот прием, который отработали зимой под Купянском — удар РСЗО «Хаймерс» по окопам. Цель понятна — кого уничтожить, остальных деморализовать. На это был расчет, но … Они шли большими силами и постоянно их сметали. Кто подрывался на минах, кого косила наша артиллерия, которая очевидно не случайно «брала раньше паузу», и которая по отзывам бойцов сегодня ночью работала много и метко. Остальных добивала армейская авиация. «Ночные охотники» и «Алигаторы» сегодня знатно порезвились (пять налетов на штурмующие колоны за два часа). Понятно, что в пылу боя и ночью посчитать потери трудно, но у противника они огромны, а главное…, как и прошлым днем, практически безрезультатные», – пишет эксперт в своем паблике.

По его словам, в эту ночную атаку «противник вложил все, в том числе и вчерашние потери».

«Но как раз победы они и не достигли. Русские солдаты не побежали, а «немцы», как давно называют на фронте солдат ВСУ, топчутся на месте и … судя по радиоперехватам и движению, готовятся к утреннему штурму свежими силами. Но моральный дух у них за эту ночь был серьезно пока еще не подорван, но «подмочен». А вот у наших парней (никого не хочу выделять отдельно, они там все герои), именно этот самый дух и именно этой ночью проявился во всей своей красе. П.С. И, да, начавшееся сражение, даже этим ночным штурмом, как и предыдущими событиями все больше и больше напоминает Курскую битву — ключевую битву, после которой те «немцы», образца 1943 года, уже не смогли оправиться. Сил и стойкости нашим бойцам. Этот день будет очень длинным и … трудным. Но именно сегодня нам надо выстоять», – резюмировал Подоляка.

Военкор Александр Сладков сообщил, что ночью ВСУ предприняли попытку атаки на Артемовском направлении. По его словам, «у противника неуспех и большие потери», а «по отступающим группам ВСУ бьет наша артиллерия».

Кроме того, он подтвердил, что на Запорожском направлении российскую оборону проломить не удалось.

Давая оценку текущим боям, он приходит к выводу, что «Россия и Украина поменялись местами».

«Надо признать, что мы так же шли в атаку в начале СВО. Вперед и всё! И потери несли, но продвигались вперед. ВСУ сейчас в нашей шкуре. Но мы сами себе хозяева. В мае прошлого года Путин жестко сказал: стоп! Никакой штурмовщины! Помню все опешили: неужели наше наступление остановлено! Потом разъяснили, вперед по-прежнему идем, только не любой ценой. Дальше пошло без авралов, спокойно. А у ВСУ и командование американское не сговорчивое, и времени позарез. Вот их и гонят на убой… Силы у них есть, и они готовы идти вперед, но тут вот какая закавыка. Им же сказали: чуть надавите, и русские побегут. А русские не побежали, и не отошли. Линия фронта, как стояла, так и стоит. Украинским солдатам сложнее принять сигнал к атаке, с осознанием того, что впереди мины, неприступные окопы, и солдаты, которые отступать вообще не собираются. Поди возьми такие позиции», – описал текущую ситуацию Сладков.

При этом, военкор Семен Пегов в сводке по состоянию на 7.00 отмечает, что ВСУ удалось занять определенные позиции:

«На направлении Орехов-Токмак продолжаются активные боевые действия. Как сообщают источники с фронта, при атаке с Орехова противник на одном из направлений удара задействовал около десяти танков. При поддержке бронетехники вражеская пехота зацепилась за передний край наших позиций. Бой продолжается».

Предварительные итоги наступления ВСУ сегодня утром подвел военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Четвёртые сутки наступления не принесли противнику никаких результатов. Небольшие (на 500 метров – 1 километр) вклинения в нашу оборону таковыми вообще считаться не могут, так как это даже не глубина ротного опорного пункта. Очевидно, что прорыв русской обороны затягивается. По украинским планам, просчитанным и утверждённым в европейских штабах НАТО, на прорыв первой линии (5-7 километров) отводилось двое суток. При этом, на всех направлениях в бой противником введено уже до трети всех имеющихся в его распоряжении резервов. И сегодня – завтра украинское командование с большой долей вероятности попытается максимально нарастить усилия, чтобы всё же вклиниться в боевые порядки русских на глубину, позволяющую создать плацдарм для дальнейшего прорыва и раздвигания его границ для ввода ударных механизированных бригад нового (эрзацстрайкеровского) образца», – пишет Шурыгин в своем тг-канале.

Он отмечает, что, согласно радиоперехватам противника, в отражении нынешнего удара, впервые за всё время СВО, исключительную роль играет российская авиация.

«Украинские командиры докладывают, что несут огромные потери от российских БШУ на этапе выдвижения и развёртывания, что заставляет «дробить» силы и бросать их в бой по частям, а это, в свою очередь, не позволяет создавать на поле боя необходимую концентрацию сил и средств. Кроме того, эти удары серьёзно деморализуют личный состав. Некоторые комбриги откровенно докладывают, что наступать в условиях господства российской авиации в воздухе – это самоубийство и требуют выдвижения «эффективных средств ПВО на дальность создания надёжного купола над наступающими войсками», – продолжает автор.

Он добавляет, что пока сюрпризов главное наступление в сторону Токмака с дальнейшим развитием на Мариуполь и Мелитополь не принесло.

«Все остальные они или отвлекающие (белгородское, брянское) или вспомогательные – угледарское, артёмовское, сватовское, имеющие цель связать наши силы и оттянуть туда резервы. Что никак не преуменьшает угрозу. В сентябре прошлого года именно «вспомогательное» харьковское направление «выстрелило» и стало основным, на котором и был достигнут стратегический успех», – предупреждает аналитик.

По его убеждению, упорное игнорирование украинскими СМИ и официальными лицами слова «наступление» и табу на любые сообщения о ведущихся наступательных действиях, показывают, что высшее политическое и военное руководство Украины придаёт исключительно высокое значение начавшейся битве, и отдаёт себе отчёт, каким будет внутриполитический эффект, если наступление закончится безрезультатно.

«И потому принято беспрецедентное в современной истории решение – вообще не признавать факт ведущегося наступления до достижения войсками тех результатов, которые можно будет трактовать как «перемоги» – победы ВСУ. Но, чем больше проходит времени без нужных «результатов», тем труднее сохранять этот «табу» – информация о тяжёлых боях и больших потерях 😁потоками вливается в украинское информпространство от участников боёв, их родственников и сообщениях западных СМИ, которые уже признали факт начала летней битвы за Донбасс. Всё это позволяет утверждать, что ближайшая неделя станет определяющей для хода и исхода всей летней компании. Если ВСУ не смогут добить решительного успеха, то дальнейшие наступательные действия лишатся всякого смысла и станут только неоправданным расходованием людских и материальных резервов. А значит ВСУ снова придётся переходить к стратегической обороне, но в уже куда более худших условиях и на фоне огромного разочарования украинского коллективного бессознательного, свято уверовавшего в непобедимость ВСУ и скорую «перемогу», – резюмировал Шурыгин.

Украинский военный паблик DeepState встревожен молчание спикеров ВСУ о наступлении.

«Большинство уже все понимают, но в основном о боевых действиях пишет враг, забирая полную инициативу по освещению событий. Немного хлеба остается и нашим нахрюк-каналам. К сожалению, появляются кадры разбитых наших 17-й ОТБ в Новодонецке, а бойцы 505-го батальона 37-й ОБрМП снимают «интересные» видео. У официальных спикеров еще есть время нормально прояснить ситуацию, пока информационное поле в очередной раз не пошло по женскому половому органу», – предупреждает DeepState.