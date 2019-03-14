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14.03.2019, Луцк, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Новая атака нациков на Порошенко

В Луцке накануне шла авральная подготовка к сегодняшнему визиту в город Петра Порошенко в рамках ставшего скандальным предвыборного тура.

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Об этом сообщил местный телеканал «Аверс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что одновременно с приездом Порошенко в Луцке собирают съезд спасателей. По одной из версий, в случае новых попыток боевиков «Нацкорпуса» будут разгонять водомётами.

«Вот здесь, в кузове, мы можем увидеть водомёты. Если завтра что-то не понравится нашему президенту, возможно, неугодных людей будут ими разгонять», – комментирует автор сюжета.

Впрочем, еще до приезда Порошенко местные боевики АТО устроили демарш, вывесив огромный баннер в обвинениями президента в коррупции после известного скандала вокруг закупок вооружений для армии.

«Ты стал президентом на крови. Ребята 51 ОМБр. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы её уничтожили. Волынь такого не прощает», – написано на баннере.

«Перед приездом президента на известной в Луцке 16-этажке, которая находится возле гостиницы «Украина», повесили новый баннер. Очевидно, этот баннер – это своеобразное послание АТОвцев, которые воевали в 51 механизированной бригаде, президенту Украины», – сообщает автор сюжета.

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