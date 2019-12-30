«Новую газету» предлагают закрыть за поддержку геноцида Донбасса
На международной онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием закрыть издаваемую в России «Новую газету», считающуюся рупором российских либералов.
Текст петиции опубликовал общественный деятель и руководитель благотворительного фонда «Дети рисуют МИР» Александр Борисов.
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По его словам, издание пропагандирует и поддерживает терроризм, однополые браки, растление молодежи и провоцирует конфликты на Кавказе тиражируя лживые новости о ситуации в Чечне, а также сообщает о «признании московской вины за сбитый Боинг МН-17».
«И самое главное, больная тема для меня и моих земляков, для всех соотечественников, – это поддержка и оправдание лживой газетенкой геноцида на Донбассе», – подчеркивает Борисов.
Он призывает поддержать своими документ, с которыми можно ознакомиться по этой ссылке.
Спасибо!
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