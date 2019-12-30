30.12.2019
 
Донбасс, Политика, Россия, СМИ, Украина
Просмотров:

«Новую газету» предлагают закрыть за поддержку геноцида Донбасса

На международной онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием закрыть издаваемую в России «Новую газету», считающуюся рупором российских либералов.

Текст петиции опубликовал общественный деятель и руководитель благотворительного фонда «Дети рисуют МИР» Александр Борисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, издание пропагандирует и поддерживает терроризм, однополые браки, растление молодежи и провоцирует конфликты на Кавказе тиражируя лживые новости о ситуации в Чечне, а также сообщает о «признании московской вины за сбитый Боинг МН-17».

«И самое главное, ​ больная тема для меня и моих земляков, для всех соотечественников, – это поддержка и оправдание лживой газетенкой геноцида на Донбассе», – подчеркивает Борисов.

Он призывает поддержать своими документ, с которыми можно ознакомиться по этой ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть