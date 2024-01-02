Новый год стал роковым для двух московских блогерш

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22-летняя блогерша из Москвы Евгения Хоффман сожгла свой паспорт в одном из клубов Брянска. Процесс она транслировала в Интернет. Было видно, что девушка сильно пьяна. Окружающие ее парни выражали восторг нецензурной руганью и сами жгли сторублевые купюры.

Вскоре после появления видео Хоффман была задержана по подозрению в надругательстве над Государственным гербом РФ. Против нее возбуждено уголовное дело. Следком сообщил, что за содеянное блогерше может грозить до года тюремного заключения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед задержанием Хоффман у себя в канале успела сообщить, что любит Россию, а паспорт уничтожила якобы потому, что там было «уродливое фото».

«Напомню, предыдущий блогер, спаливший свой паспорт, был певец ртом Шарлот. Сейчас думает над своим поведением в СИЗО», – отмечает военкор Роман Сапоньков.

«Ведется проверка. В том числе, в связи с употреблением наркотических веществ. Как сообщают подписчики, ее задерживают уже не в первый раз», – уточняет общественница Екатерина Мизулина.

«Ну, пусть озвучит свои оправдания в суде, получит срок и отправится в тюрьму без паспорта. Новый – только когда заслужит», – предлагает член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Тележурналист Андрей Медведев предлагает наказание «тоньше и смешнее».

«Поставить на контроль, аннулировать загранпаспорт, а новый российский не выдавать, ссылаясь на вялотекущие проверки, года два. Пока сама не поумнеет и не извинится искренне. А государство, которое всерьёз сражается с дурами, выглядит так себе, честно говоря», – написал Медведев.

Примечательно, что одновременно с Хоффман попала в СБУ поразительно похожая на нее ее ровесница и «коллега» тоже из Москвы Алина Маслова. Можно предположить, что и уровень IQ у них примерно одинаковый.

Обладательница молдавского гражданства Маслова приехала с семьей отдыхать на украинский курорт Драгобрат в Карпатах. Удержаться от выкладывания фото в интернет блогерша не смогла.

Девушкой заинтересовалась СБУ. Маслова сначала уверяла, что одинаково любит Молдову, Россию и Украину, но потом ее заставили в слезах на камеру осудить СВО и извиниться перед украинцами.

После этой экзекуции Маслову депортировали с Украины, наверное, в Молдову. Интересно, осмелится ли она теперь вернуться в Москву?