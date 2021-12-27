Новый министр обороны Германии напугала генералов Бундесвера

Несмотря на провокационные высказывания отдельных немецких чиновников и политиков, берлинские генералы прекрасно понимают всю опасность ссор с Россией.

Об этом, комментируя нападки на Россию нового министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генералы Бундесвера обратились к своему министру обороны, это новая дама, которая выступала с очень жёсткими антироссийскими высказываниями, призывая чуть ли не к войне с Россией. Обратились с тем, чтобы она снизила агрессивность своей риторики, поскольку они прекрасно понимают все опасности войны с Россией.

Ведь не этой даме придётся сражаться с русскими солдатами, танками и самолётами, а этим генералам и солдатам Бундесвера. И в отличие от этой дамы, они прекрасно понимают, что если дело дойдёт до ядерного оружия, то Германия, в частности, как и другие страны, которые примут участие в этой авантюре, вместе с народами, населяющими их страны, исчезнут с лица земли», – сказал Сивков.