Новый министр обороны Германии напугала генералов Бундесвера

27.12.2021  21:31 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Несмотря на провокационные высказывания отдельных немецких чиновников и политиков, берлинские генералы прекрасно понимают всю опасность ссор с Россией.

Об этом, комментируя нападки на Россию нового министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на провокационные высказывания отдельных немецких чиновников и политиков, берлинские генералы прекрасно понимают всю...

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«Генералы Бундесвера обратились к своему министру обороны, это новая дама, которая выступала с очень жёсткими антироссийскими высказываниями, призывая чуть ли не к войне с Россией. Обратились с тем, чтобы она снизила агрессивность своей риторики, поскольку они прекрасно понимают все опасности войны с Россией.

Ведь не этой даме придётся сражаться с русскими солдатами, танками и самолётами, а этим генералам и солдатам Бундесвера. И в отличие от этой дамы, они прекрасно понимают, что если дело дойдёт до ядерного оружия, то Германия, в частности, как и другие страны, которые примут участие в этой авантюре, вместе с народами, населяющими их страны, исчезнут с лица земли», – сказал Сивков.

Напомним, в украинских городах готовят бомбоубежища, а на границах с РФ роют траншеи и рвы.

Кроме того, ранее в Москве заявили, что президент Молдовы Майя Санду надеется, что «международная общественность» спасет ее страну в случае обострения ситуации на Донбассе.

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