Новый парламент Болгарии, ещё не начав работу, уже пошёл против России

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Новости Украины

Первое заседание нового состава Народного собрания Болгарии планируется лишь на 19 октября, а недавно избранные парламентарии уже отличились скандальным решением. На торжественное открытие сессии 48 болгарского парламента не будут приглашены посол Российской Федерации Элеонора Митрофанова и временно управляющий посольством Белоруссии в Софии Никита Лешуков.

С инициативой отказать в приглашении русскому послу выступила партия «Демократическая Болгария». Активно протестовавшим против такого решения депутатам от партии «Возрождение» просто не хватило голосов. Победившая на недавних выборах партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) решила пойти ещё дальше, доказывая свою «европейскость» и «демократичность», пожелав пригласить в первый же день работы высшего органа Болгарии украинского президента Зеленского выступить с видеообращением!

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Однако тут уже высказали своё несогласие с предложением сразу несколько парламентских партий. К протестам Костадина Костадинова и его партии «Возрождение» присоединились социалисты (БСП) и недавно созданная партия генерала Стефана Янева – «Болгарский восход». Приглашение Зеленского пока отклонено, но инициаторы этой провокации не теряют надежды протолкнуть такое решение.

Исполняющий обязанности главы болгарского МИДа, Николай Милков, официально подтвердил решение об отказе в приглашении послам России и Беларусии:

«Ряд представителей политических партий, прошедших в Народное собрание, попросили нас отказать Митрофановой и Лешукову в присутствии на этом мероприятии. Сегодня мы удовлетворили эту просьбу».

От других комментариев дипломат отказался. Он прекрасно понимает, что это не просто очередной недружественный акт в отношении РФ и Белоруссии, но ещё и прямое нарушение протокола, собственно, болгарских же законов!

Далеко не все и в самой партии ГЕРБ поддержали такой скандальный шаг своего руководства. Открывать работу нового парламента Болгарии будет старейшина Народного собрания, известный скульптор и политик, 70-летний Вежди Рашидов.

«Она – дипломат, как и все! Это объявление войны. Кто будет нести ответственность, если завтра бросят бомбу?», – нарушая партийную дисциплину, заявил Вежди Рашидов, реагируя на отказ в приглашении на открытие первой сессии парламента Элеоноры Митрофановой.

Президент Болгарии Румен Радев назвал споры о присутствии российского посла Элеоноры Митрофановой на открытии 48-го Народного собрания унизительными.

«Полномочия Народного собрания заключаются в том, приглашать ли того или иного посла. Но, вы же понимаете, это унизительно, что политический процесс в Болгарии подчинен дилемме – присутствовать ли на нем послу или отсутствовать! Я надеюсь, что партии в ближайшее время уделят свое внимание истинным проблемам болгар: а это бедность и инфляция. Если нет правительства, то не будет и парламента, а Болгария – парламентское государство. Если нет правительства и парламента, мы идем на новые выборы!» – констатировал болгарский президент.

Дипломатический скандал прокомментировала и вице-президент Болгарии, Илияна Йотова.

Йотова сказала, что у нее сложилось впечатление, что политические партии, получившие парламентское представительство, думают не столько об управлении страной со стабильным Кабмином, сколько о новых парламентских выборах.

«Я чувствовала, как гражданин, что за всем этим стоит, заигрывание с политическими темами, характерными больше для предвыборной кампании, чем для политических формаций, которые должны сформировать кабинет министров, правительство Болгарии», – добавила она.

Мнение главы государства и его заместительницы поддерживают и многие местные аналитики: если новоизбранному Народному собранию и удастся сформировать коалицию, а затем и Кабинет министров, всё равно срок существования этого правительства будет очень недолгим. Совсем не таких решений ждет от своих парламентариев болгарский народ.

Напомню, прежнее руководство страны успело «поруководить» Болгарией лишь семь месяцев! Нынешние «спасители отечества», вероятно, стремятся побить этот антирекорд, и закончить свою работу, так и не начав…