Новый скандал с подготовкой мобилизованных в Крыму

Крымский блогер Александр Талипов опубликовал видео с поржавевшим оружием и касками, которые выдают мобилизованным, проходящим боевое слаживание на полигонах 810 гвардейской бригады морской пехоты в Севастополе.

Очередной неликвид дополняет учебный процесс бойцов – покос травы штыковой лопатой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прошу главу Крыма Сергея Аксёнова в свете данных президентом полномочий обратить пристальное внимание на подготовку мобилизованных в 810 бригаде морпехов в Севастополе, – написал блогер в своем телеграм-канале. – Там находились и находятся мои товарищи, оснований не доверять им у меня нет. Как только приезжают проверяющие от крымских властей, включается режим имитации боевой подготовки, как только уезжают, режим выключается. Мой товарищ, майор, несколько дней назад уехал в зону СВО. Перед отъездом он мне сказал, что последние три дня подготовка состояла из постоянных построений на плацу и проверки тревожного чемоданчика, что в нём все по уставу есть и есть опись. Смотры проводили адмиралы, при этом их совершенно не волновало отсутствие бронежилетов, касок, обуви…. Может адмиралам надеть эти каски, в руки лопаты и копать окопы на передовую?».

В обсуждении многие подписчики канала подтверждают изложенную информацию и по отсутствию занятий по боевой подготовке с мобилизованными, и по дефициту современной экипировки, которую бойцы приобретают самостоятельно, либо вскладчину всем миром, – утверждается, будто бы военную амуницию получают перед приездом высокого начальства или журналистов, а после сдают обратно.

«Бойцам выдают то, что есть на складе. А на склад поступает со склада НЗ. Вот что там есть, то и выдают, – поясняют подписчики канала. – Каску выдали? Выдали. Какого она качества и года никого не волнует».

И прежде Талипов указывал на ненадлежащее обеспечение бойцов на передовой. При том, что объявлениями о продаже военной амуниции заполнены маркет-плейсы, на складах ее нет, либо она плохого качества.

«Тут нужно вспомнить, как при Союзе была статья за спекуляцию и вводить повсеместную ответственность, – считает Талипов. – В нашем законодательстве назрели изменения как за спекуляцию, так и за дезертирство и уклонение от службы. Уже созрели изменения в устав Вооружённых Сил, нужно вводить дополнительные военные трибуналы, ведь если мы зайдём на популярные площадки по продаже по объявлениям, мы увидим те же армейские «Ратники», те же приборы ночного видения, те же каски. Откуда они взялись? То есть это либо списание, либо воровство. Это однозначное предательство, это должен быть военный трибунал, который должен выявить людей, способствовавших тому, что товары военного назначение оказались в гражданском обороте, и это либо преступная халатность, либо преступление. А за преступление можно вводить смертную казнь, потому что воровство – это убийство наших солдат, которые идут не полностью экипированные из-за того, что на складах такое оборудование куда-то уходит».

Отметим, что 810 гвардейская бригада находится на территории Севастополя, губернатор города-региона Михаил Развожаев на торжественной присяге бойцов уверял в сборе всего необходимого.