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Новости Украины

Все прошлогодние российско-американские дипломатические встречи заканчивались отказом Кремля договариваться по Украине на условиях США.

Об этом в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я припоминаю события, которые произошли год назад. Как раз за 3-4 месяца оставалось до встречи Байдена с Путиным в Женеве, мы пытались установить более стабильные отношения включительно с позициями нашей помощи на тогда замороженном конфликте в Донбассе.

(Эта «помощь», как известно, заключалась в извращении Минских соглашений в угоду Киеву, поддержке режима украинских нацистов, негласном поощрении убийств мирных граждан ЛДНР и репрессий против несогласных на Украине, – ред.).

Три-четыре недели после я отправилась в Москву в рамках своих рабочих заданий, чтобы отследить последствия общения президентов. И я в беседе с Козаком, и разговаривала с другими, и я всё очень чётко услышала. Я спросила, что если вы готовы серьёзно обговаривать Украину, то США готовы помочь, но я вернулась и сказала, что русские не готовы к серьёзным разговорам», – заявила Нуланд.

Она добавила, что не удалось навязать Кремлю свой сценарий и накануне 24 февраля.

«Когда мы узнали, что вторжение неминуемо, мы предложили интенсивные переговоры. Россияне только на один раунд согласились, наверное, чтобы лучше подготовиться к войне, чтобы потянуть время. Но никаких серьёзных разговоров стратегического уровня с ними так и не сложилось», – рассказала политик.