Нур-Султан обвиняет Россию в обнищании собственного населения

27.10.2021 08:59 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Казахстанские власти наряду с русофобской кампанией, проводимой ручными националистами и депутатами, еще и пытаются переложить ответственность за рост цен на продукты и ГСМ и кризис неолиберальной сырьевой модели экономики на соседнюю Россию и ЕАЭС. Мол, именно Москва и проклятая интеграция делает казахстанцев беднее, а не курс на массовую приватизацию и поддержку добывающих транснациональных корпораций.

Отличился в этом деле в последнее время председатель Национального банка РК Ерболат Дасаев, который заявил, что «Казахстан импортирует рекордную российскую инфляцию».

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Это явная попытка увести недовольство граждан в сторону от себя и настроить общественность против России. Естественно, что правительство Казахстана в целом, а также Минфин, Минэкономики и Нацбанк РК не хотят отвечать за годовую инфляцию, которая на начало октября составила 8,9%, при планируемых 3-4%.

Глава Нацбанка РК Ерболат Досаев.

Известный российский политолог Семён Уралов уже назвал это попытками «национальной элиты искать внешние факторы и назначать виновных».

«В целом, подобные посылы из Казахстана – очень нездоровая тенденция. Потому как именно Казахстан был инициатором и лоббистом ЕврАзЭС. Россию вполне устраивали двусторонние альянсы и ЗСТ в рамках СНГ», – отметил обозреватель.

Примечательно, что этот Ерболат Досаев в июле после того как инфляция пробила на тот момент годовой потолок – 8,4% попросту провалил поручение Касым-Жомарта Токаева о снижении её к осени до уровня 6-7%. Но, что еще можно ожидать от этого чиновника, который является одним из фанатов неолиберальной экономической концепции, а в 2003—2004 годах был управляющим Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане?

Да и практически всё правительство РК состоит из таких вот птенцов «Болашака» (Программа обучения будущих чиновников в американских и европейских вузах). Поэтому они априори не могут признать полный провал собственной многолетней финансовой и экономической политики, которая в ситуации роста цен на нефть ведет к опустошению Национального фонда, к увеличению внешних заимствований с целью пополнения бюджета и к падению уровня жизни миллионов казахстанцев.

При этом сам Ерболат Досаев признает, что львиную долю в данной инфляции составляет именно рост цен на продукты питания.

«Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате не свойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей, – указывает глава Нацбанка.

Тут же Досаев отмечает, что дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла. Что это означает на деле? Во-первых, на такой всплеск цены на мясо повлиял массовый падёж скота во многих регионах страны из-за бескормицы, связанной с небывалой засухой. Государство, как мы знаем, ничем не помогло фермерам сохранить своё поголовье. И при чем тут Россия?

Во-вторых, в инфляции играет роль и ползучая девальвация и обесценивание национальной валюты тенге. Эта политика ведется на протяжении многих лет в интересах западных добывающих транснациональных корпораций и компаний, тесно вязанных или находящихся в собственности правящей семьи, которые снимали и продолжают снимать сливки в виде сверхприбылей. Правящая элита обогащается за счет дешевого тенге, которыми выплачивается зарплата, пенсии, пособия, а также платятся налоги.

А так как Казахстан в результате деиндустриализации, проведенной неолибералами в сменяющихся правительствах, уже ничего не производит, то и закупается вся продукция из-за рубежа за твёрдую валюту. Самое смешное, что и 70% продовольствия в некогда богатый сельскохозяйственно развитый Казахстан завозятся сейчас извне. В связи с эти глупо не ожидать неизбежного роста цен.

При этом российское правительство неоднократно предлагало казахстанским коллегам создать совместную электронную валюту, которая бы упростила взаиморасчеты, сгладила некоторые проблемы в торговом балансе и была бы невосприимчива к внешним санкциям. Но на эти предложения слышался постоянный отказ под лживые патриотические возгласы о защите национальной валюты. Поэтому нынешняя ситуация полностью на совести Нур-Султана (Целинограда), а не Москвы.

Предложения Кремля по углублению производственной кооперации и осуществление совместных индустриальных проектов постоянно торпедируются с участием прикормленных цепных казахских националистов. Еще, кстати, неизвестно подпишет ли в итоге правительство Казахстана соглашение о строительстве АЭС и цифровизации при участии Сбербанка весной следующего года.

Но помимо обвинений в росте цен и инфляции Москву выставляют виновной еще и в изъятии дешевой солярки и бензина. Так, нынешний дефицит ГСМ в Минэнерго РК комментировали якобы её утечкой в Россию. Всё дизельное топливо по версии казахстанских чиновников и нациков вывезли российские потребители и водители. При этом искусственное исчезновение ГСМ было обусловлено играми внутри ведомств компаний-монополистов, а также остановкой Павлодарского НПЗ.

Чтобы спасти ситуацию на внутреннем рынке казахстанским властям пришлось ввозить дополнительные объемы солярки из России, импортируя вместе с ними и ценовую составляющую (литр дизтоплива в РФ стоит примерно на 100 тенге или на 15 рублей дороже казахстанского аналога). Но тут РФ выступила, наоборот, в качестве спасителя и глупо обличать Москву в нынешнем положении, которое сложилось сугубо в результате политики, проводимой правительством Казахстана.

Тем более, что вслед за дефицитом дизеля на прошлой неделе с казахстанских АЗС исчез еще и сжиженный газ. В столице водителям газовых авто пришлось искать его часами – газ на заправках по прежней цене отпускался исключительно по талонам, а там, где он продавался свободно, его цена выросла на 20-30 тенге. Нет в итоге и бензина, который отпускается сейчас на большинстве не более 30 литров за одну заправку.

Зато правящая партия Нур Отан и Акорда (администрация президента) поспешили снова в ситуации топливно-энергетического кризиса отвлечь сограждан на любимую языковую тему. На этот раз объектом нападок со стороны государственных «мовных патрулей» стали не продавцы или врачи, а российский Сбербанк. Из-за технических проблем и ошибок в ряде банкоматов Сбера неправильно отображалась казахская графика, что было подано депутатами Мажилиса как диверсия против суверенитета страны.

Так, во время дискуссии в стенах парламента депутат от главной назарбаевской партии Аманжан Жамалов предложил из-за ошибок не только осуществить проверку Сбербанка, но и вообще закрыть иностранные банкоматы, раз их не могут настроить на казахский лад.

«Если массово отсутствует возможность обслуживаться на казахском языке, надо поднимать этот вопрос и надо банкоматы закрывать. У нас даже по телевидению запрещена иностранная реклама, а в банкоматах однозначно реклама размещена. Если они ее только на русском языке размещают, банкомат уже не имеет право стоять на нашей земле», – резюмировал депутат от Нур Отана.

Не отставали от депутатов и марионеточные проправительственные НПО, как например, малоизвестная Национальная лига потребителей. Так, её глава Светлана Романовская сокрушается, что жалобы о нарушениях норм закона «О языках» и «О защите прав потребителей» поступили не к ней лично. Иначе она бы заставила бы самого Германа Грефа, родившегося, кстати, в Казахской ССР, считаться с национальным законодательством.

«Действия Сбера – это прямое нарушение наших законов. Просто если бы жалобы от людей поступали к нам, мы бы могли с претензией к ним обратиться и какой-то прецедент создать. Тем более, это иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Казахстана. Он должен придерживаться всей нормативно-правовой базы, которая регламентирует взаимоотношения между ним и его потребителем», – говорит Романовская.

Ее коллега Аманжан Жамалов более категоричен. Мажилисмен назвал «ошибку» фининститута прямым нарушением казахстанских законов.

«Это обычное нарушение наших законов. С таким же успехом к нам завтра, допустим, зайдет какой-нибудь английский банк или американский, и будет вешать свои такие вывески. Понятное дело, что банкоматы у них будут под английский язык, латиницей сделаны, но это же не значит, что мы теперь должны массово пользоваться банкоматами, используя только английский язык. Это и коммерчески близоруко – зачем пользоваться банкоматами, если они не работают на языке той страны, в которую ты их привез? Тем более вывесили это в Туркестане, где в основном казахоязычное население», – констатировал депутат.

Срежессированный хор лизоблюдов и прихлебателей неслучаен, так как призван не только увести взор разгневанных обнищанием людей от истинных виновников из правящих кругов, получающих огромные доходы от спекуляции продовольствием и ГСМ, а также создать образ врага из соседней России. Главная задача создать в обществе нетерпимое отношение именно к Сбербанку, который быстро занял лидирующее место, с целью выдавливания его из финансового рынка РК.

Другой целью придворных олигархов – является торпедирование проекта цифровизации, так как осуществление его было поручено тому же Сбербанку. В результате чего уходит не только жирный контракт в 500 миллионов долларов, но и оказываются под угрозой капиталы целого ряда группировок. Поэтому сейчас до весны следующего года будет усиливаться информационная и политическая кампания с участием субсидируемых госбюджетом националистическими СМИ по недопущению подписания окончательного соглашения между правительством РК и Сбербанком.

Аманжан Жамалов.

Как видим, «языковые патрули» не только никуда не делись, а их роль осуществляются сейчас открыто самими чиновниками и депутатами, когда целенаправленно и искусственно нагнетается русофобская и антироссийская истерия. Недалек тот час, когда на улицы по приказу сверху снова выведут массу нациков с призывами недопущения строительства АЭС и дальнейшей деятельности Сбербанка. Украинский сценарий повторяется, причём даже в деталях.