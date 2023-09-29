Нужно менять понятие победы. Выйти на границы 91-го нереально – Карасев

Украинская власть должна определить, что она вкладывает в понятие победы и откорректировать свои цели в войне.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, захватить Крым ВСУ не смогут, а призывать под эти цели солдат означает демотивировать их.

«Надо скорректировать, что такое победа. Если это максималистская победа, то ее может не быть, и тогда начинают: «А, не победа, значит, поражение». Надо более трезво, реалистично определить, что такое победа. Потому что это важно еще для мобилизации. Сейчас надо проводить же новую волну мобилизации, должна быть цель. Не просто ругать людей, что они не хотят идти на войну и ловить, а сказать, ради чего ты идешь, ради чего надо проводить эту новую мобилизацию», – говорит эксперт.

«Ради чего дальше проводятся военные действия, ради чего дальше должно быть наступление, что вы хотите, какая конечная цель. Если вы говорите, что ваша конечная цель или победа – это освобождение всех территорий и Крыма, то все понимают, что военным путем это невозможно в ближайшем будущем. Так чего тогда идти на фронт? Значит, надо четко определить, в чем победа, в чем она измеряется – в квадратных километрах территории? Ну хорошо. Или в освобождении ключевых точек – тоже хорошо. Но говорить о том, чтобы выйти на границы 91-го года – это в ближайшее время невозможно. Значит, мы тем самым, если ставим так вопрос, мы демотивируем людей. Сразу ставится вопрос – рисковать жизнью ради чего?», – заявил Карасев.